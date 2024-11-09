مدريد : خسر ريال مدريد حامل اللقب جهود لاعبيه البرازيليين المهاجم رودريغو والمدافع إيدر ميليتاو في الشوط الاول من مواجهته امام اوساسونا، السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر رودريغو الذي كان عاد أخيرا بعد إصابة في عضلة الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الالماني في 22 تشرين الأول/أكتوبر الملعب وهو يبكي في الدقيقة 20 حيث بدا أنّ إصابته ليست بسيطة.

من جهته، خرج مواطنه ميليتاو محمولا بعد ست دقائق بعد تعرّضه لإصابة في الركبة اليمنى.

وكان ميليتاو تعرّض في آب/أغسطس 2023، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي من الموسم الماضي ضد أتلتيك بلباو.

ابعدت تلك الاصابة ميليتاو عن الملاعب لثمانية اشهر.

وشهد اللقاء ايضا اصابة الظهير الأيمن لوكاس فاسكيس، لكنه عاد الى الملعب لاستكمال اللعب.

وافتتح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لفريقه (34) الذي يبحث عن استعادة نغمة الفوز بعد سقوطه في مباراتيه الاخيرتين امام برشلونة 0 4 وميلان الإيطالي 1 3 في دوري أبطال اوروبا.