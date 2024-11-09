برلين : ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الالماني لكرة القدم بفارق ست نقاط عن اقرب منافسيه لايبزيغ بفوزه على مضيفه سانت باولي الصاعد حديثا السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

ويدين بايرن بفوزه إلى لاعب وسطه المتألق في الفترة الأخيرة جمال موسيالا صاحب هدف المباراة (22).

ورفع بايرن رصيده في المركز الأول إلى 26 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ في ختام المرحلة هذه الامسية.

وهو الفوز الرابع تواليا لبايرن في الدوري في سلسلة استهلها أمام شتوتغارت برباعية في المرحلة السابعة. كما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات التي تلت خسارته أمام برشلونة الإسباني 1 4 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في 23 تشرين الأول/اكتوبر.

وحافظ عملاق بافاريا على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم ولم يهدر سوى أربع نقاط في 10 مباريات (8 انتصارات مقابل تعادلين)، علما انه كان خرج خالي الوفاض من دون أي لقب في الموسم الماضي وذلك للمرة الاولى مرة منذ عام 2012.

وكانت آخر رحلة لبايرن قبل هذه الامسية لمواجهة سانت باولي في أيار/مايو 2011 كارثية للفريق المضيف إذ انتهت بخسارة ساحقة 8 1، وهي الأكبر لبايرن خارج أرضه في "بوندسليغا".

وبخلاف ما يقدّمه في "بوندسليغا" حيث أثار فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني الإعجاب، تصدّر أداء بايرن المتذبذب في دوري أبطال أوروبا مع فوزين وخسارتين، عناوين الصحف خصوصا أن نهائي المسابقة القارية الأم سيقام هذا العام على ملعبه "أليانتس أرينا" في ميونيخ.

وأجرى كومباني 4 تغييرات على تشكيلته التي خاضت الاستحقاق القاري أمام بنفيكا البرتغالي (1 0)، فزج بكل من المدافع البرتغالي رافايل غيريرو، ليون غوريتسكا، لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان، ووضع على مقاعد البدلاء النمسوي كونراد لايمر والبرتغالي جواو بالينيا والفرنسي ميكايل أوليسيه وسيرج غنابري.

وتقدّم بايرن عبر نجمه المتألق موسيالا الذي سدد كرة صاروخية من 25 مترا اصطدمت بالعارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى (22).

وافتتح ابن الـ 21 عاما التسجيل لعملاق بافاريا للمباراة الثالثة، مسجلا هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وكان موسيالا سجل برأسه هدف الفوز على بنفيكا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. اشتهر بمراوغته وتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء، وجاءت ثلاثة من أهدافه التسعة في مختلف المسابقات هذا الموسم برأسه.

وكاد موسيالا يضاعف النتيجة بعد تمريرة في العمق من المهاجم الانكليزي هاري كاين، كسر فيها الالماني مصيدة التسلل وانفرد بالحارس إلّا ان السويدي إيريك سميث مدافع ماينتس انقضى في اللحظة الاخيرة على الكرة وابعدها إلى ركنية (86).

وتألق حارس سانت باولي البوسني نيكولا فاسيل في الذود عن مرماه وكانت له يد الطولى في ابقاء النتيجة على حالها بتصديه لأكثر من كرة خطرة أبرزها لسانيه (76 و79)، فيما اهدر كاين كرة سهلة أمام المرمى (89).

وفشل باير ليفركوزن حامل اللقب في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بوخوم 1 1.

تقدم ليفركوزن بفضل مهاجمه التشيكي باتريك شيك بعدما كسر مصيدة التسلل ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت باسفل القائم وهزت الشباك (18).

وأدرك بوخوم التعادل قبل دقائق من صافرة النهاية عبر الياباني كوجي ميوشي (89).

ويحتل ليفركوزن الذي تعادل أمام شتوتغارت سلبا محليا وخسر أمام ليفربول الانكليزي برباعية قاريا قبل تعادله مع بوخوم، المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ومُني بوروسيا دورتموند بخسارته الاولى بعد فوزين محليا وقاريا بعدما خاض معظم المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد قائده إيمري دجان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 27، وجاءت أمام مضيفه ماينتس 3 1.

سجل الكوري الجنوبي جاي سونغ لي (36) وجوناثان بوركاردت (45+3) وبول نيبيل (54) أهداف ماينتس، والغيني سيرهو غيراسي هدف دورتموند (40 من ركلة جزاء).

وتراجع دورتموند الذي تعرض لخسارته الرابعة هذا الموسم للمركز السابع برصيد 16 نقطة متقدما بفارق نقطة عن فيردر بريمن الفائز على ضيفه هولشتاين كيل 2 1، وبفارق ثلاث نقاط عن ماينتس العاشر.