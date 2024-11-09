ستراسبورغ (فرنسا) : أعاد لاعب خط الوسط المهاجم الشاب المغربي إلياس بن صغير فريقه موناكو إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على مضيفه ستراسبورغ 3 1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح المدافع العاجي غيلا دوييه التسجيل لستراسبورغ (29)، وأدرك بن صغير ابن الـ 19 عاما التعادل لموناكو في الدقيقة 79 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما ابعد البرتغالي دييغو مورييرا بيده تسديدة المغربي عن خط المرمى.

وأضاف بن صغير الثاني بعدما سيطر على الكرة وسدد بقدمه اليسرى اثر تمريرة من مغنيس أكليوش (89)، قبل أن يحسم جورج إيلينيخينا الفوز لنادي الامارة بتسجيله الثالث (90+1).

وهو الفوز الأول لموناكو في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري حيث كان تعادل أمام ليل سلبا وخسر أمام أنجيه 0 1 ونيس 1 2 في المراحل الثلاث الماضية.

ويأتي هذا الفوز بعد 4 أيام من انتصاره على بولونيا الإيطالي 1 0 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

واستعاد نادي الامارة المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن مرسيليا الثالث الذي خسر أمام أوكسير 1 3 الجمعة في افتتاح المنافسات.

كما قلّص موناكو الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين باريس سان جرمان المتصدر الذي يحلّ ضيفا على أنجيه في ختام المرحلة هذه الأمسية.

ويلعب لاحقا لنس مع نانت.