إيلاف من لندن: "مرحباً.. هناك مرة أول لكل شيء في الحياة"، كلمات قالها المدرب الإسباني بيب غوارديولا تعليقاً على الوضعيبة الأسوأ في تاريخه التدريبي بعد هزيمة فريقه مان سيتي بهدفين لهدف أمام برايتون، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي لفريق "الفيلسوف" الاسباني الموسم الجاري في مختلف البطولات، وكذلك هي الهزيمة الرابعة توالياً للمرة الأولى في تاريخ غوارديولا التدريبي.

وأكمل "بيب" تصريحاته معلناً التحدي، حيث قال إنه في اللحظة الراهنة يملك دوافع لا حصر لها للعودة إلى طريق النجاح من جديد.

فقد تعرض فريق مانشستر سيتي لخسارة جديدة أمام مضيفه فريق برايتون، بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بملعب برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ11 في الدوري الإنكليزي، لتكون الخسارة الرابعة على التوالي للفريق في جميع المسابقات.

جاء هدف السيتي الوحيد عبر النرويجي إيرلينج هالاند هداف السيتي في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني، عاد برايتون بقوة، بتسجيل ثنائية بواسطة جواو بيدرو، ومات أوريلي في الدقيقتين 78 و83 على الترتيب.

يذكر أن السيتي يعاني من تراجع كبير، أقرب إلى السقوط الذي لم يعرفه منذ سنوات، فقد خسر أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي 4-1، في مرحلة الدوري بمجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، كما خسر قبلها أمام توتنهام بكأس الرابطة، وبورنموث بالدوري الإنجليزي، وأخيراً في البريميرليغ في مواجهة برايتون، الأمر الذي يثير الشكوك حول الفريق الذي كان يوصف طوال السنوات الماضية بأنه الأفضل في العالم من حيث الأداء والاقناع، والأقوى في البريميرليغ بالنظر إلى أنه المرشح الأول دائماً للفوز باللقب.