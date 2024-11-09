لندن : مُني مانشستر سيتي الانكليزي بخسارته الرابعة تواليا في مختلف المسابقات بسقوطه أمام برايتون 1 2 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

تقدم سيتي عن طريق هدافه النروجي إرلينغ هالاند (23)، لكن برايتون قلب الطاولة في مدى 5 دقائق أواخر المباراة عندما أدرك له البرازيلي جواو بيدرو التعادل (78) ثم منحه مات أورايلي الذي كان يخوض أوّل مباراة رسمية في صفوف فريقه الفوز (83).

وبقي سيتي ثانيا برصيد 23 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يستقبل أستون فيلا لاحقا.

في المقابل، صعد برايتون الى المركز الرابع موقتا مع 19 نقطة.

وسبق لسيتي، بطل انكلترا في المواسم الاربعة الماضية، أن سقط تباعا في الايام الـ 11 الاخيرة أمام توتنهام 1 2 في كأس الرابطة، ثم بورنموث بالنتيجة ذاتها في الدوري نهاية الاسبوع الماضي، قبل أن يتلقى هزيمة أمام سبورتينغ البرتغالي 1 4 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وهي المرة الاولى التي يتعرض فيها مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا لاربع هزائم تواليا في مسيرته المظفرة.

استمر غياب قطبي الدفاع البرتغالي روبن دياش وجون ستونز عن صفوف سيتي بالاضافة الى خسارته جهود لاعب وسطه المؤثر الاسباني رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول الذي سيستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وبعدما تصدى حارس برايتون الهولندي بارت فيربروخن ببراعة لمحاولة البرازيلي سافينيو (18)، تقدم مانشستر سيتي عندما مرر الكرواتي ماتيو كوفاتشيفيتش كرة امامية باتجاه هالاند فشق الاخير طريقه بين مدافعين وسدد، لكن الحارس تصدى لمحاولته قبل ان تتهيأ الكرة مجددا أمامه فسددها ارتطمت باسفل العارضة وتهادت داخل الشباك (23).

وعزز هالاند صدارته لترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.

وضغط برايتون في الشوط الثاني وكاد جاك هينشلوود يدرك التعادل عندما سدد كرة راسية من مسافة قريبة من المرمى لكن الحارس البرازيلي ايدرسون تصدى لمحاولته ببراعة (53).

وشارك صانع سيتي كيفن دي بروين منتصف الشوط الثاني بعد غيابه عن المباريات العشر الاخيرة لفريقه، لكن كان شاهدا على تلقي شباك فريقه هدفين بعد مشاركته.

وبعد ان اهدر جواو بيدرو الذي نزل بديلا أيضا في الشوط الثاني انفرادا بمواطنه إيدرسون (73)، نجح في ادراك التعادل مستغلا دربكة أمام مرمى سيتي ليتابع الكرة داخل الشباك (78).

ونجح أورايلي في أن يكون بطل المباراة عندما استثمر كرة بينية أمامية فانفرد بالحارس وسدد في الشباك (83) وسط فرحة هستيرية في المدرجات.

ولم يخسر برايتون على أرضه في الدوري هذا الموسم في 6 مباريات، ففاز في ثلاث وتعادل في مثلها.

وحقق برايتون الذي تخلى عن مدربه الايطالي روبرتو دي تزيربي نتائج لافتة هذا الموسم، بقيادة مدربه الجديد الالماني فابيان هولاتسلر الاصغر بين نظرائه في الدوري الانكليزي الممتاز بعمر 31 عاما.

وحقق ولفرهامبتون أول فوز له هذا الموسم وكان على ساوثمبتون صاحب المركز الأخير 2 0.

ورفع ولفرهامبتون رصيده الى 6 نقاط في المركز الثامن عشر، في حين بقي ساوثمبتون في قاع الترتيب مع 4 نقاط.

وسجل الإسباني بابلو سارابيا بعد دقيقتين من صافرة البداية والبرازيلي ماتيوش كونيا (51) هدفي الفائز.

وصعد فولهام الى المركز السادس موقتا بعودته من أرض جاره اللندني كريستال بالاس بالفوز 2 0.

وسجل هدفي الفائز اميل سميث رو (45+2) والويلزي هاري ويلسون (83)، علما أن بالاس أكمل ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه الياباني دايشي كامادا.

وتغلب برنتفورد على ضيفه بورنموث الجنوبي 3 2 في مباراة مثيرة تخلف فيها أصحاب الأرض مرتين قبل ان يقلبوا النتيجة في صالحهم.

وسجل لبرنتفورد الكونغولي يوان ويسا (27 و58) والدنماركي ميكل دامسغارد (50)، وللخاسر البرازيلي ايفانيسلون (17) والهولندي جاستن كلويفرت (49).

وفي مباراة أخرى تعادل وست هام مع ضيفه إيفرتون سلبا.