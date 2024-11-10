إيلاف دمشق: اختار الإسباني خوسيه لانا، المدير الفني لمنتخب سوريا الأول بكرة القدم، قائمة من 24 لاعباً للمعسكر التدريبي في روسيا الذي يبدأ الأحد، استعداداً لمباراته الودية الدولية مع مضيفه الروسي يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وضمت القائمة 24 لاعباً، منهم 22 محترفاً في أندية آسيوية وأوروبية ولاتينية ولاعبان اثنان محليان فقط، وتضم القائمة: أحمد مدنية وإلياس هدايا ومكسيم صراف وفاكندو مطر وإيميليانو عمور وثائر كروما وأيهم أوسو وعمرو ميداني وأحمد فقأ وخالد كردغلي ومحمد عثمان وإلمار أبراهام ومحمد الحلاق ومحمود مواس وأوغناسيو أبراهام وسيمون أمين ومحمود الأسود ومحمد الصلخدي وعمار رمضان وإيزاكيل العم وعلاء الدين دالي وبابلو صباغ، ومن المحليين حسن دهان وزكريا حنان.

من جهة ثانية أعلن الاتحاد السوري عن اعتذار اللاعب إيزاكيل العم (إنديبينتي ريفادافيا الأرجنتيني) عن مباراة روسيا لأسباب عائلية، فتم اختيار لاعب وسط أهلي حلب محمود نايف بدلاً منه.

استبعاد السومة وخريبين

وللمرة الثالثة ومنذ تسلمه قيادة المنتخب السوري خلت خيارات المدرب خوسيه من استدعاء لاعبين مؤثرين في مقدمتهم عمر السومة (العربي القطري) وعمر خربين (الوحدة الإماراتي) وقد يكون ابتعاد السومة عن اللعب أساسياً مع العربي ساهم في عدم اختياره، على الرغم من أنه يظل في جميع الأحوال مؤثراً على المستوى التهديفي.

وفي المقابل لا أحد يعلم أسباب عدم اختيار خربين للمنتخب، على الرغم من أنه متصدر هدافي الدوري الإماراتي، ويواصل التألق مع نادي الوحدة في أبوظبي.

كما أن المدرب وجهازه المساعد يفضلون التوجد فقط في المباريات والمعسكرات التدريبية خارج سوريا، وتردد أن خوسيه اعتذر عن الإقامة في دمشق أو في أي مدينة سورية أخرى لأسباب أمنية نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.