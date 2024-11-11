تورينو : استهل الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا والأميركي تايلور فريتس الخامس، مشوارهما في بطولة ايه تي بي الختامية للموسم بقوة بالفوز على الأسترالي أليكس دي مينور 6 3 و6 4 والروسي دانييل مدفيديف الرابع 6 4 و6 3 تواليا الأحد في تورينو في الجولة الاولى من منافسات مجموعة النجم الروماني السابق إيليي ناستاسي.

واحتاج سينر (23 عاما) الساعي إلى التتويج على أرضه للمرة الأولى وتحقيق لقبه الثامن هذا الموسم، إلى ساعة و24 دقيقة لحسم المباراة في قاعة "إينالبي أرينا".

وجدّد المتوّج بـ17 لقبا في دورات المحترفين، تفوّقه على دي مينور، بعدما فاز عليه في جميع المواجهات السبع الماضية، آخرها في روتردام.

ولم تكن البداية مثالية إذ خسر الإيطالي إرساله الثاني لكنّه رد سريعا بكسر الإرسالين الثاني والثالث لمنافسه في طريقه إلى الفوز بالمجموعة الأولى.

وضرب سينر بقوة في الثانية فكانت إرسالاته ساحقة وتمكن من كسر الإرسال الثالث لدي مينور قبل أن يواجه بعض الصعوبة في حسم إرساله التالي.

وأكمل النجم الشاب الذي وصل إلى تورينو بفارق أكثر من ثلاثة آلاف نقطة عن أول مطارديه في ترتيب ايه تي بي، المجموعة بالزخم عينه وبذات الإرسالات الساحقة حتى الحسم النهائي.

ويبدو الطريق إلى الفوز بلقب للمرة الأولى في مسيرته بإيطاليا أسهل من السابق، في ظل غياب حامل اللقب في آخر نسختين الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة.

يعيش سينر الذي يريد أن يرفع الكأس بين أنصاره، أفضل مواسمه، إذ أحرز سبعة ألقاب من بينها لقبان كبيران (أستراليا والولايات المتحدة)، إضافة الى ثلاثة ألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة في ميامي وسينسيناتي وشنغهاي، كما أصبح أول إيطالي يتصدر التصنيف العالمي ووضع حدا لانتظار إيطالي دام 48 عاما لمعانقة لقب كبير في الغراند سلام.

فريتس يرد اعتباره

وفي المباراة الثانية، احتاج فريتس الى 79 دقيقة لرد الاعتبار لخسارته المباراة الوحيدة سابقا أمام الروسي، بطل نسخة 2020 على حساب النمسوي دومينيك تيم ووصيف نسخة 2021 عندما خسر امام الالماني ألكسندر زفيريف.

والتقى مدفيديف وفريتس في ربع نهائي دورة سينسيناتي الاميركية عام 2022 وفاز الروسي 7 6 (7 1) و6 3.

وحقق فريتس الفوز الثالث مقابل خسارتين في البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية بعد الاولى عام 2022 عندما بلغ نصف النهائي.

وقال فريتس عقب المباراة "إرسالي كان هو مفتاح الفوز، إنه (مدفيديف) يرد الكرات بشكل جيد جدا، لقد ركزت على إرسالي دون الكثير من الضغط، مما سمح لي بالتركيز على إرسالاته".

وكان فريتس الطرف الافضل نسبيا في بداية المباراة وكسب أشواطه بسهولة، فيما عانى الروسي وارتكب سبعة أشواط مزدوجة بينها ثلاثة في الشوط العاشر ما سمح للأميركي بكسر إرساله في أول فرصة سنحت أمامه وحسم المجموعة في صالحه 6 4 في 40 دقيقة.

وفجر الروسي جام غضبه بمضربه عقب نهاية المجموعة حيث كسره ونال إنذارا من حكم المباراة المصري عادل نور.

وحصل مدفيديف على فرصتين لكسر ارسال فريتس في الشوط الاول للمجموعة الثانية لكنه فشل في استغلالهما فتقدم الأميركي 1 0.

وحصل الروسي على فرصة ثالثة في الشوط الثالث دون ان ينجح مرة أخرى في ترجمتها، فيما حصل فريتش على فرصتين لكسر ارسال مدفيديف في الشوط الرابع دون أن يستغلهما أيضا ففرض التعادل نفسه 2 2، قبل أن يقتنص فرصة في الشوط السادس وكسر ارسال الروسي وتقدم 4 2.

ورمى مدفيديف بالمضرب وكسر أحد الميكروفونات المتواجدة على ارضية الملعب تعبيرا عن استيائه فنال انذارا ثانيا وبالتالي حسمت نقطة من رصيده فاستهل الشوط السابع متخلفا 0 15 ثم واصل تصرفاته المثيرة وسط احتجاجات من الجماهير باستعداده لاستقبال كرة الشوط بمضربه معكوسة وخسره فتخلف 2 5.

وقلص مدفيديف الفارق الى 3 5 بكسبه الشوط الثامن، لكن فريتس كسب التاسع وحسم المجموعة في صالحه 6 3 في 39 دقيقة.

قال مدفيديف "لقد تعبت من مواجهة شيء خارج عن سيطرتي".

وأضاف "سأرى كيف ستسير الأمور. في الواقع كانت لديّ فرص اليوم، وسأحصل على فرص في المباريات المقبلة. إذا لم تسر الأمور كما أريد، سأذهب في إجازة. أنا سعيد".