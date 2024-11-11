مدريد : أعاد الأرجنتيني خوليان ألفاريس فريقه أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث بتسجيله هدف الفوز على المضيف ريال مايوركا 1 0 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل أتلتيكو اللقاء وهو في المركز الرابع بفارق نقطة خلف فياريال الفائز السبت على ألافيس 3 0، لكن بفوزه الرابع تواليا في جميع المسابقات والسابع هذا الموسم في الدوري، استعاد المركز الثالث بـ26 نقطة، بفارق نقطة خلف جاره ريال مدريد حامل اللقب الفائز السبت على أوساسونا 4 0 والذي يملك مباراة مؤجلة.

وبعد شوط أول سلبي، حسم ألفاريس النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 61 بعد هجمة مرتدة وتمريرة من مواطنه جوليانو سيميوني، نجل مدرب الفريق دييغو سيميوني.

وبهدفه السابع في 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، بات لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق أول لاعب من أتلتيكو يصل إلى هذا الرقم أو أكثر في 18 مباراة منذ الأوروغوياني لويس سواريس عام 2021 (11 هدفا) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

ويأتي الفوز الرابع تواليا على ريال مايوركا بعد الانتصار الثمين الذي عاد به رجال سيميوني من فرنسا على حساب باريس سان جرمان 2 1 بهدف في الوقت القاتل للأرجنتيني الآخر أنخل كوريا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وبهزيمته الرابعة للموسم، تجمد رصيد مايوركا عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وأفلت ريال بيتيس من هزيمة أولى في آخر سبع مباريات له في جميع المسابقات، وذلك بإدراكه التعادل أمام ضيفه سلتا فيغو 2 2 في الرمق الأخير.

وبدا بيتيس في طريقه إلى الهزيمة الأولى في جميع المسابقات منذ خسارته أمام جاره الأندلسي إشبيلية 0 1 في السادس من تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة التاسعة من الدوري، لكن البديل مارك بارترا أنقذه بإدراكه التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية بعد تمريرة بالرأس من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

ووجد بيتيس نفسه متخلفا في الدقيقة 13 بهدف لخافي رودريغيس، لكن البرازيلي فيتور روكي أهداه التعادل قبيل نهاية الشوط الأول (40).