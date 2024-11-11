لوس انجليس : ألحق بوسطن سلتيكس حامل اللقب بمضيفه ميلووكي باكس الهزيمة الثامنة في آخر تسع مباريات بالفوز عليه 113 107، وذلك رغم تألق العملاق اليوناني يانيس أنتينوكونمبو الذي سجل 43 نقطة الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وجاء الفوز التاسع لسلتيكس في 11 مباراة بعدما تخلف 2 16 في بداية اللقاء ثم بفارق ثماني نقاط على أقله طيلة الشوط الأول الذي انتهى لصالح باكس 69 58، قبل أن ينتفض في مستهل الربع الثالث الذي بدأه بـ12 نقطة متتالية بدون رد من أصحاب الأرض.

واكتفى باكس بتسجيل 15 نقطة في الربع الثالث مقابل 29 لحامل اللقب، لكن ذلك لم يُخرجه من أجواء اللقاء إذ شهد الشوط الثاني ثمانية تعادلات وتبادل الفريقان التقدم سبع مرات، لكن الغلبة في النهاية كانت للضيوف بفضل جايسون تايتوم الذي سجل 23 من نقاطه الـ31 في الشوط الثاني، كما حقق 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة في اللقاء.

ومنح تايتوم التقدم لسلتيكس من رميتين حرتين في آخر 5.51 دقيقة، ثم تمسك الفريق الأخضر الأسطوري بالتقدم حتى صافرة النهاية، ملحقا بباكس الهزيمة الثامنة في 10 مباريات رغم جهود أنتيتوكونمبو الذي حقق 13 متابعة مع 5 تمريرات حاسمة إلى جانب نقاطه الـ43.

وإلى جانب تايتوم، وصل أربعة من لاعبي سلتيكس إلى حاجز الـ15 نقطة أو أكثر وهم بايتون بريتشارد (18 في 23 دقيقة) وجرو هوليداي (15) وديريك وايت (15 مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وجايلن براون (14 مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة).

وبسلة في آخر سبع ثوان من مايكل بورتر، تغلب دنفر ناغتس على ضيفه دالاس مافريكس 122 120، محققا انتصاره الخامس تواليا والسابع في 10 مباريات، وذلك في لقاء تعملق خلاله نجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي حقق ثلاثة ارقام مزدوجة (تريبل دابل) للمباراة الرابعة تواليا والسادسة هذا الموسم بتسجيله 37 نقطة مع 18 متابعة و15 تمريرة حاسمة.

ولم يجنب تألق كل من كايري إرفينغ (43 نقطة) والسلوفيني لوكا دونتشيتش (24 مع 9 متابعات و9 تمريرات حاسمة) مافريكس الهزيمة الخامسة في 10 مباريات.

وقاد ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز لحسم مواجهته القوية مع مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 127 116 وتحقيق فوزه الثامن في 10 مباريات، بتسجيله 36 نقطة في لقاء تقدم خلاله فريقه بفارق 30 نقطة في أواخر الربع الثالث، قبل أن يعود صاحب الأرض من بعيد في مسعاه لتجنب الهزيمة الثانية للموسم.

لكن الانتصار ذهب في النهاية لصالح فريق المدرب ستيف كير بفضل كوري وجهود الكونغولي جوناثان كومينغا (20 نقطة) ودانتوني ميلتون (19 مع 10 متابعات) والكندي أندرو ويغينز (18 مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة) أيضا.

وفي لقاء خسر خلاله لاعب ارتكازه تشيت هولمغرن منذ الربع الأول بسبب إصابة في الورك، برز الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر (24 نقطة) وجايلن وليامس (20) في صفوف ثاندر من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيبه الهزيمة الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية بالمجمل في 10 مباريات.

ولم تكن حال فينيكس صنز أفضل، إذ مني بدوره بهزيمته الثانية في 10 مباريات بسقوطه على أرضه أمام ساكرامنتو كينغز 118 127 بعد التمديد في لقاء برز خلاله ديمار ديروزن من ناحية الضيوف (34 نقطة).