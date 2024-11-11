لندن : قال لاعب وسط المنتخب البرازيلي لكرة القدم كازيميرو إن زملاءه في مانشستر يونايتد الإنكليزي متعطشون للتعلم من المدير الفني الجديد البرتغالي روبن أموريم المتوقع أن يصل إلى بريطانيا الاثنين لبدء المهمة الشاقة المتمثلة في إحياء النادي المتعثر خلفا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه.

وانتهت الولاية المؤقتة للمهاجم الدولي الهولندي السابق للنادي رود فان نيستلروي لمدة أربع مباريات بفوز كبير على ليستر سيتي 3 0 الأحد في المرحلة الحادية عشرة، وهو الانتصار الثالث في أربع مباريات منذ إقالة مواطنه تن هاغ.

ويتطلع كازيميرو إلى العمل مع أموريم مدرب سبورتينغ البرتغالي الذي يحظى بتقدير كبير.

وقال كازيميرو بعد الفوز على ليستر سيتي: "إنه واقعي جدا ومخلص جدا"، مضيفا "لا يمكننا تجاهل كيف غيَّر سبورتينغ (لشبونة). نعلم أن سبورتينغ فاز بالعديد من الألقاب، وغيَّر النادي بالألقاب والكؤوس".

وتابع "لقد أثبت بالفعل أنه مدرب فاز بالكثير. أعتقد أنه سيكون نموذجا جيدا يريد الجميع أن يتطور ويتعلم. أعتقد أن هذه هي الطريقة الأولى لمساعدتنا على التطور لنكون في قمة الترتيب".

ولن يتمكن أموريم البالغ من العمر 39 عامًا من قيادة الحصص التدريبية لفريق "الشياطين الحمر" حتى يحصل على تصريح للعمل، لكن يُسمح للمدرب البرتغالي بالتواجد في ملعب كارينغتون للتدريبات الخاص بيونايتد للاجتماعات، وستكون المحادثات مع فان نيستلروي على رأس جدول أعماله.

عاد المهاجم السابق الذي يحظى بشعبية كبيرة إلى أولد ترافورد في تموز/يوليو الماضي للعمل كأحد مساعدي تن هاغ في صفقة حتى عام 2026 وكان منفتحًا بشأن رغبته في البقاء.

وستكون أول مباراة لأموريم مع فريقه الجديد أما المضيف إيبسويتش تاون في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مما يعني أنه لن يكون هناك وقت كافٍ لتطبيق أفكاره وخطته المتوقعة 3 4 3.

وتحسن أداء كازيميرو بعد بداية مخيبة للموسم خصوصا ارتكابه خطأين فادحين في الخسارة القاسية أمام ضيفه وغريمه ليفربول 0 3 في أولد ترافورد.

وعلَّق لاعب الوسط السابق لريال مدريد الإسباني قائلا: "حسنًا، الجميع يستطيع أن يرى، أليس كذلك؟ لم يكن لدي سوى مباراة ليفربول، أليس كذلك؟ لم يكن الفريق بأكمله جيدًا في تلك المباراة، أو هذا الموسم".

وأضاف "هذه المباراة، ولكن بشكل فردي، بالطبع عندما يتم إهدار الأهداف، فإن ذلك يؤدي بالطبع إلى إلحاق المزيد من الضرر بالفريق، لكنني أعتقد أنه كان موسمًا جيدًا بالنسبة لي".

وتابع "أريد الاستمرار في التطور، أريد الاستمرار في مساعدة زملائي في الفريق والمدرب، ومساعدة مانشستر يونايتد على التطور".

وودع أموريم سبورتينغ بأسلوب رائع الأحد عندما قاده الى قلب الطاولة على فريقه السابق سبورتينغ براغا بتحويل تخلفه بثنائية نظيفة الى فوز 4 2.