لندن : وصف المدرب الهولندي لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم أرنه سلوت مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح بـ"الاستثنائي" تعليقا على إحصائياته اللافتة منذ استلام مهام تدريب الـ"ريدز" خلفا للألماني يورغن كلوب.

وقال سلوت في تصريح للموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت عقب المساهمة الفعالة للفرعون المصري في الفوز على أستون فيلا 2 0 السبت: "أعمل معه منذ أربعة أو خمسة أشهر، وأنتم (وسائل الإعلام) ترونه هنا منذ ستة أو سبعة أعوام متتالية".

وأضاف "كان استثنائيا بتسجيله لهذا العدد الكبير من الأهداف في السابق، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب هو أنه يفعل ذلك عامًا بعد عام".

وخاض صلاح 1347 دقيقة في 17 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجل 10 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة بينها ,واحدة للأوروغوياني داروين نونييس وهدف في المباراة ضد أستون فيلا حيث ابتعد فريقه خمس نقاط في الصدارة.

وتابع سلوت "ليس هناك الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بذلك، وحقيقة أنه قادر على القيام بذلك تقول الكثير عن مؤهلاته".

ويحتل صلاح المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف الى جانب الكاميروني براين مبويمو (برنتفورد) والنيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فوريست) وبفارق أربعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند المتصدر.

وسجل صلاح هدفا في مرمى بولونيا الايطالي (2 0) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفا في مرمى وست هام (5 1) في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

أمام أستون فيلا، نجح ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة التاسعة في 17 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية التي يحمل لقبها حيث سيلاقي ساوثمبتون في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.