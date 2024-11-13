لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أفاد سان أنتونيو سبيرز المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه" الأربعاء أن مدربه الأسطوري غريغ بوبوفيتش أصيب بـ "سكتة دماغية خفيفة" في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل.

وغاب بوبوفيتش البالغ 75 عاما عن المباريات الست الماضية لفريقه الذي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الغربية (5 انتصارات مقابل 6 هزائم)، بسبب ما وُصف في البداية بأنه مشكلة صحية لم يتم الكشف عنها.

وأكد سبيرز في بيان أن بوبوفيتش أصيب بسكتة دماغية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر على ملعبه قبيل فوزه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز.

وتولى ميتش جونسون مساعد بوبوفيتش مهام المدرب الرئيس موقتا في غياب الأخير.

وأعلن سبيرز أنه لم يتم تحديد جدول زمني لعودة بوبوفيتش إلى دكة المدربين.