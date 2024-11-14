إيلاف من الكويت: على الرغم من تقديمه كل ما يستطيع وسط دعم جماهيري كبير، إلا أن المنتخب الكويتي دفع ثمناً باهظاً بالخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام منتخب كوريا الجنوبية المدجج بأفضل النجوم الذين ينشطون في بطولات الدوري الكبرى بأوروبا.

فقد عزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته للمجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا، عقب فوزه على نظيره الكويتي 3/1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن منتخبي الأردن والعراق، في المركزين الثاني والثالث، واللذين يلتقيان اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب الكويت المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب فلسطين صاحب المركز السادس والأخير، والذي يلتقي مع منتخب عمان ، صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف عن الكويت.

الأخضر السعودي يتعادل مع أستراليا

تعادلت السعودية سلبيا مع مضيفتها أستراليا الخميس ضمن المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، في الظهور الأول للمدرب الفرنسي إيرفي رينار بعد عودته إلى الفريق.

وعاد رينار، الذي رحل عن تدريب المنتخب السعودي في آذار (مارس) 2023 لقيادة منتخب بلاده للسيدات، بعد إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من منصبه بالتراضي أواخر الشهر الماضي.

وأبلغ صالح الشهري مهاجم السعودية شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية بعد المباراة "هناك اختلافات كبيرة منذ اليوم الأول لعودته ولاحظنا ذلك منذ اليوم الأول.

"عدنا لتقديم المستوى المعهود ولعب كرة القدم بطريقتنا قدمنا مباراة جيدة لكن لسوء الحظ لم نكن محظوظين للفوز".

وهيمنت السعودية على الكرة في الدقائق الأولى قبل أن تدخل أستراليا أجواء اللقاء وتبدأ الاستحواذ على الكرة، لكن دون أن يصنع أي من الفريقين فرصا خطيرة على المرميين خلال الشوط الأول.

ونشطت أستراليا أكثر في الشوط الثاني مع اعتماد السعودية على تأمين الدفاع، وظهر المدافعان حسان تمبكتي وسعود عبد الحميد بصورة جيدة للغاية خلال اللقاء، وحرما أستراليا من التسجيل في أكثر من محاولة خطيرة.

وظن سلطان الغنام أنه سجل هدف الفوز للسعودية في الوقت بدل الضائع بعد تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء، لكنه ألغي بداعي تسلل علي البليهي الذي تداخل في اتجاه الكرة وسط احتجاج من لاعبي السعودية على القرار.

وقال الشهري "جئنا إلى هنا لحصد النقاط الثلاث وسجلنا هدفا في اللحظات الأخيرة لكنه ألغي لسوء الحظ، حصلنا على نقطة خارج أرضنا وهذا جيد".

ورفعت السعودية رصيدها إلى ست نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث وتتأخر بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا اليابان والبحرين والصين وإندونيسيا، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

وتتصدر اليابان، التي تلعب غدا الجمعة أمام إندونيسيا، ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، متفوقة بفارق أربع نقاط عن أستراليا والسعودية، وتأتي البحرين في المركز الرابع برصيد خمس نقاط قبل مباراتها مع الصين في وقت لاحق من اليوم.