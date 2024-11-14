ملبورن : ألغي هدف للسعودية في اللحظات القاتلة فعادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا الخميس في ملبورن، لكنها لا تزال دون فوز في آخر ثلاث مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

ولم تكن النتيجة مناسبة للطرفين، إذ رفعا رصيدهما إلى ست نقاط من خمس مباريات ضمن المجموعة الثالثة التي يتأهل عنها المتصدر ووصيفه مباشرة إلى النهائيات (يمكن التأهل أيضا من الدورين الرابع والخامس)، بفارق أربع عن اليابان التي تحل الجمعة على إندونيسيا.

وكانت السعودية فشلت في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، أمام اليابان 0 2 ثم البحرين 0 0، واخفقت مرة جديدة بتحقيق فوزها الأول في أستراليا.

وقاد "الصقور الخضر" المدرب الفرنسي هيرفيه رونار العائد إلى تشكيلة الأخضر بدلا من الإيطالي روبرتو مانشيني المقال بسبب سوء النتائج.

ولعبت السعودية بغياب نجم هجومها المصاب سالم الدوسري، بالإضافة إلى المخضرم سلمان الفرج ولاعب الوسط عبدالإله المالكي والمدافع عبدالإله العمري، كما يستمر غياب فهد المولد الذي تعرض لحادث خطير بعد سقوطه عن شرفة منزله في دبي.

قال المهاجم صالح الشهري "أتينا هنا من أجل النقاط الثلاث. رُفض لنا هدف في اللحظات الأخيرة لسوء الحظ".

تابع "اعتقد انها ليست أسوأ نتيجة، حصلنا على نقطة خارج ميداننا وفي نهاية المطاف هذا إيجابي".

وعن تغيير الأسلوب بعد عودة المدرب رونار، أضاف "نعم بصراحة، هناك اختلافات كبيرة منذ يومه الأول. ظهر هذا الأمر في الميدان، عدنا لتطبيق أسلوبنا".

وجاءت البداية مبشّرة للسعودية التي استحوذت على الكرة بنسبة 60% في الشوط الأول، لكنها احتاجت للتركيز والانسجام في الثلث الأخير.

في الدقيقة 12، وخلافا لمجريات اللعب، خرج الحارس السعودي أحمد الكسار من مرماه ونطح ميتشل ديوك، فحصلت أستراليا على ركلة حرة من حدود المنطقة وصلت إلى هاري سوتار سددها من مسافة قريبة فوق العارضة.

وفي أبرز فرصة للضيوف، سدد ناصر الدوسري من زاوية مغلقة بيسراه ابعدها الحارس جو غاوتشي لركنية (27).

وأهدر مروان الصحافي المحترف في بلجيكا فرصة التسجيل منفردا للسعودية، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل (45+3).

في الشوط الثاني تحسنت أستراليا، وانقذ ظهير روما الإيطالي وأحد أفضل لاعبي المباراة سعود عبد الحميد السعودية من هدف محقق. انتزع الكرة من رايلي ماغري الذي كان يهم بالتسديد في المرمى الخالي، بعد انفراد سريع من البديل براندون بوريلو (84).

وفي الوقت القاتل، سجل البديل سلطان الغنام من تسديدة أرضية من حافة المنطقة هزت الشباك، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل ويؤكد حكم الفيديو المساعد الغاء الهدف (90+2).

وحُرم لاعب النصر من أول هدف دولي، إذ مرت تسديدته بين قدمي زميله المدافع علي البليهي وهي في طريقها إلى الشباك.

بعد بثوان، كاد ماغري يقتل المباراة من مقصية رائعة، مرت قريبة جدا من المرمى السعودي (90+6).