ميامي : بات الفرنسي فيكتور ويمبانياما رابع أصغر لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 50 نقطة، عندما قاد ابن العشرين عاما فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 139 130 الأربعاء.

وسجل اللاعب المصنف الأول العام الماضي في ترتيب اللاعبين الصاعدين (درافت) نقاطه الخمسين في 32 دقيقة أمضاها في أرض الملعب، بواقع 18 من أصل 29 محاولة.

وعبّر لاعب الارتكاز الذي كان أفضل رصيد سابق له 40 نقطة، عن ذهوله من أدائه الرائع "تستيقظ أحيانا وأنت في مزاج جيد أو تكون مرتاحا في عملية الاحماء، لكن في نهاية المطاف نخوض مباراة كل يومين في دوري أن بي ايه".

تابع اللاعب الفارع الطول "في كل مباراة قد نعاني في الاحماء، نتألم، نبذل الجهود، ننزف في أرض الملعب، ويتطلب الامر 48 دقيقة لانهائها".

وكانت المباراة الثالثة تواليا يسجل فيها ويمبانياما ست ثلاثيات أو أكثر (8 من 16 محاولة).

واللاعبون الثلاثة الذين سجلوا خمسين نقطة في سن أصغر من ويمبانياما هم براندون جينينغز، ليبرون جيمس وديفن بوكر، وكانوا أيضا بعمر العشرين.