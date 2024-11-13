لندن : عبّر المهاجم القائد الانكليزي هاري كاين عن احباطه بسبب العدد الكبير من اللاعبين المنسحبين من تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة" لمواجهة اليونان وايرلندا ضمن المستوى الثاني لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مصرا على أن المنتخب الوطني يجب أن يأتي أولا.

ويتوجه وصيف بطل كأس أوروبا 2024 إلى اليونان الخميس، قبل استضافة إيرلندا في ويمبلي الأحد ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة.

لكن المعسكر الأخير للمدرب المؤقت لي كارسلي، قبل وصول الألماني توماس توخل كمدرب جديد، تعرض لضربة معنوية بعد اعلان 8 لاعبين عدم انضمامهم إلى الفريق.

أحبط الموقف مهاجم بايرن ميونيخ الالماني الذي سيقود "الأسود الثلاثة" في الاستاد الأولمبي في أثينا، مدركا أهمية الفوز على أثينا للابقاء على فرصة التأهل إلى المستوى الأول.

وعندما سُئل عما ارساه المدرب السابق غاريث ساوثغيت ويحتاج اللاعبون الكبار إلى ضمان عدم ضياعه، قال الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي (68 هدفا) لقناة "اي تي في": "أعتقد أنه متعة اللعب لإنكلترا. أعتقد أنه أعاد ذلك. الجميع كان متحمسا للحضور، الجميع أراد اللعب لإنكلترا. ونعم، أعتقد أن إنكلترا تأتي قبل أي شيء آخر. إنكلترا تأتي قبل النادي".

وشدد على إنه من "العار" انسحاب العديد من اللاعبين "إنها فترة صعبة من الموسم وربما تم استغلال ذلك قليلا".

وتابع "أنا لا أحب ذلك في حال أردت أن أكون صادقا. أعتقد أن إنكلترا تأتي قبل أي شيء آخر، أي موقف للنادي".