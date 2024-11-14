باريس : توصل نادي السيارات في موناكو إلى اتفاق لتمديد عقد جائزة موناكو الكبرى، احدى اعرق الجوائز في بطولة العالم للفورمولا واحد، حتى عام 2031، وفقا لما أفاد منظمو سباقات الفئة الأولى الخميس.

وأعلنت شركة ليبرتي ميديا الاميركية صاحبة الحقوق التجارية للبطولة العالمية في بيان "ستستمر الفورمولا واحد في التسابق في شوارع موناكو حتى عام 2031 ضمنا، بعد تمديد الاتفاقية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي عام 2025، لمدة ست سنوات جديدة مع نادي السيارات في موناكو".

كما تقرر تغيير موعد اقامة السباق الذي كان ينظم تقليديا في نهاية شهر أيار/مايو بالتزامن مع سباق 500 ميل في إنديانابوليس الاميركي الشهير، على أن يقام في بداية شهر حزيران/يونيو اعتبارا من عام 2026، كما جاء في البيان.

في قائمة الجوائز الكبرى الأكثر تنظيما في بطولة العالم التي ابصرت النور عام 1950، يحتل سباق موناكو المركز الثاني، خلف حلبة مونتسا الايطالية (جائزة إيطاليا الكبرى) اذا يقام دون انقطاع منذ عام 1955.

وستقام جائزة موناكو الكبرى لعام 2025 في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو مع احياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لادراجها للمرة الاولى رسميا في روزنامة الفورمولا واحد.