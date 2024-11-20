ملقة (إسبانيا) : احرز منتخب ايطاليا الاربعاء كأس بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات في كرة المضرب (كأس الاتحاد سابقا) بفوزها على سلوفاكيا 2 0 في المباراة النهائية في ملقة.

وتغلبت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة رابعة عالميا على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا بسهولة 6 2 و6 1 بعد ان سبقتها مواطنتها لوتشيا برونزيتي بالفوز على فيكتوريا هرانكاكوفا 6 2 و6 4.

واللقب هو الخامس لإيطاليا بعد اعوام 2006 و2009 و2010 و2013 علما بأنها تخطت اليابان في ربع النهائي وبولندا بقيادة نجمتها إيغا شفيونتيك في نصف النهائي.

وكانت إيطاليا بلغت نهائي العام الماضي قبل ان تخسر امام كندا.

وقالت باوليني التي عاشت موسما رائعا ايضا ببلوغها نهائي بطولتي رولان غاروس وويمبلدون ضمن الغراند سلام هذا العام "انها سنة رائعة، من المدهش انهائها بهذه الطريقة باحراز كأس بيلي جين كينغ. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فرحتي".

وأضافت "أحاول فقط ان استمتع بهذه اللحظة، يجب ان تدرك الى اين وصلت، وأشعر بأني محظوظة للتواجد في هذا المكان وان اكون جزءا من هذا الفريق".

اما قائدة الفريق تاتيانا غاربين فقالت "انه حلم تحقق، انا فخورة جدا باللاعبات، هن يبذلن جهودا كبيرة يوميا وهذه الرحلة كانت رائعة. لم يستسلمن ابدا وحافظن على تركيزهن لبلوغ الهدف".