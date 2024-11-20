مونتيفيديو : قاد المهاجم لاوتارو مارتينيس المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على ضيفه البيروفي بهدف من دون رد الثلاثاء، في الجولة 12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في حين اكتفت البرازيل بالتعادل مع الأوروغواي 1 1.

واقتربت الأرجنتين حاملة لقب مونديال 2022 في قطر، من النهائيات بعدما رفعت رصيدها إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق خمس عن الأوروغواي وست عن الإكوادور الفائزة على كولومبيا 1 0 والتي تحمل الرصيد عينه من النقاط (19).

ولم يقدّم المنتخب الأرجنتيني أفضل أداء له في التصفيات، لكن لقطة ساحرة من مارتينيس مهاجم إنتر الإيطالي حسمت النتيجة في بوينس آيرس.

واخترق القائد ليونيل ميسي الدفاع وأرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء، قابلها مارتينيس بتسديدة قوية على الطاير.

وهذا الفوز الثاني فقط للأرجنتين في آخر خمس مباريات، بعد سقوطها الأخير أمام مضيفتها الباراغواي 1 2 في الجولة الماضية.

ورفع ميسي ورفاقه رصيدهم الإيجابي على ملعبهم إلى 18 مباراة من دون خسارة في آخر 19.

وعلى ملعب فونتي نوفا، لم يظهر المنتخب البرازيلي المتوّج باللقب المونديالي خمس مرات بالمستوى المأمول واكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 18 في المركز الخامس.

تأخر أصحاب الأرض بهدف فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 55، لكن بعد سبع دقائق، عادل غيرسون لاعب وسط فلامينغو بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعدما وصلته كرة مشتتة من الدفاع.

وكاد غابريال مارتينيلي نجم أرسنال الإنكليزي يهدي البرازيل النقاط الثلاث بتسديدة جميلة أبعدها الحارس سيرجيو روشيت بتألق.

وفاجأت الإكوادور بعشرة لاعبين مضيفتها كولومبيا وتغلبت عليها بهدف نظيف سجله المهاجم المخضرم إينر فالنسيا في الدقيقة السابعة بعد مجهود فردي تخطي فيه ثلاثة مدافعين.