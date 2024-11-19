إيلاف من الكويت: قدم منتخب الكويت "خدمة العمر" للمنتخب العراقي بتعادله 1-1 مع منتخب الأردن في الجولة السادسة لتصفيات التأهل لمونديال 2026، وبذلك يصبح "أسود الرافدين" في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 11 نقطة، خلف كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، أما المركز الثالث فقد أصبح أردنياً برصيد 9 نقاط، وبذلك يقترب "العراقي" من حل التأهل المونديالي "المباشرة" الذي يتبقبه منذ 40 عاماً، وإن كانت هناك 4 مباريات متبقة حتى نهاية التصفيات، ويمكن أن يحدث بها كل شيء.

فاز منتخب العراق (1-0) على ضيفه العماني، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل هدف المنتخب العراقي يوسف أمين بعد مرور 36 دقيقة من عمر الشوط الأول، هذا الفوز رفع رصيد منتخب العراق إلى النقطة 11 في وصافة المجموعة، وتوقف رصيد عمان بعد الخسارة عند النقطة 6 في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 14نقطة.

وعاد بذلك المنتخب العراقي إلى طريق الانتصارات بالمجموعة بعدما تعادل في مباراة الجولة الخامسة سلبيًا مع ضيفه الأردني بعدما خسر في مباراة الجولة الرابعة أمام مستضيفه الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2.

الكويت والأردن

فرض التعادل الايجابي 1-1 نفسه على مواجهة المنتخب الكويتي وضيفه الأردني، على ستاد جابرالدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الأردني عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 21، وعادل محمد دحام النتيجة في الدقيقة 68.

بهذا التعادل فقد النشامى وصافة المجموعة لحساب العراق، بعدما ارتفع رصيد الأردنيين إلى 9 نقاط في المركز الثالث، خلف أسود الرافدين بفارق نقطتين.

في حين أهدر الأزرق الكويتي أيضا نقطتين على أرضه، ووصل للنقطة الرابعة في المركز الخامس، مبتعدا بـ7 نقاط كاملة عن العراق صاحب آخر مقاعد التأهل المباشر للمونديال في المجموعة.