يونغين : ابتعدت كوريا الجنوبية بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديها في المجموعة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم، بعد فوزها على ضيفها العراق 3 2 الثلاثاء في سيول.

ورفع "محاربو تايغوك" رصيدهم إلى عشر نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 للعراق الذي مُني بخسارته الأولى، فيما يلعب في وقت لاحق ضمن المجموعة عينها الأردن مع عُمان في عمّان، وفلسطين مع الكويت في الدوحة.

وسجل أوه سي هون (41) وأوه هيون غيو (74) ولي جاي سونغ (83) أهداف كوريا، وأيمن حسين (50) وإبراهيم بايش (90+5) هدفي العراق.

وحققت كوريا الجنوبية أفضل نتيجة لآسيا في كأس العالم عندما حلت رابعة عام 2002 على أرضها، فيما شارك العراق مرة يتيمة بتاريخه عام 1986 في المكسيك وخرج من دور المجموعات.

وظهرت الأفضلية الكورية في الشوط الأول مقابل تراجع عراقي واللعب بحذر.

وصل أصحاب الأرض إلى شباك العراق، حينما تهادت كرة داخل منطقة الجزاء أمام باي جون هو الذي مررها إلى أوه سي هون سددها بنجاح في الزاوية اليسرى (41).

نشط العراق في الشوط الثاني مع دخول نجمه علي جاسم الذي قاد جملة فنية جميلة فمرر إلى أمجد عطوان في الجهة اليمنى، عكسها بدوره إلى أيمن حسين الذي سددها مقصية جميلة سكنت الزاوية اليسرى (50).

استعادت كوريا الجنوبية زمام المبادرة وضبط الإيقاع في منتصف الملعب، فيما خرج عطوان بسبب الإصابة وحل حسين الخفاج بديلاً عنه (65).

ونجح البديل أوه هيون غو في تسجيل هدف التقدم الثاني (74)، ثم عكس لي ميونغ جاي عرضية متقنة من الجهة اليسرى إلى لي جاي سونغ الذي لعبها رأسية قوية من مسافة قريبة عن مرمى الحارس المرمى العراقي جلال حسن مسجلا الهدف الثالث (83).

حاول المنتخب العراقي البحث عن تقليص الفارق مع زج المدرب الإسباني خيسوس كاساس بالثلاثي مهند علي وأحمد ياسين وحسين حيدر، ونجح في ذلك حينما ارتقى إبراهيم بايش فوق الجميع بعد ركلة ركنية نفذها بإتقان علي جاسم، حيث لعبها برأسه لتسكن الزاوية اليمنى (90+5)، لكنه لم يكن كافيا لحرمان جمهورية كوريا من النقاط الثلاث.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الثلاث إلى المونديال، ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع امكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.