غلاسكو : يُعدّ التزام النجم المخضرم كريستيانو رونالدو مثالا يحتذى به لزملائه في منتخب البرتغال، بحسب مدربه الإسباني روبرتو مارتينيس، وذلك بعد أن ألهب وصوله إلى اسكتلندا لخوض دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم حماسة الجماهير.

وبدلا من استخدام ملعب هامبدن بارك للتمارين، حيث ستلعب البرتغال مع مضيفتها الثلاثاء، قرر الضيوف اعتماد ملعب سانت ميرين في بايسلي لتحضيراتهم قبل المواجهة.

أدى ذلك إلى قدوم مئات المتفرجين لالقاء نظرة على أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

قال مارتينيس في مؤتمر صحافي سبق المباراة "عندما تصل إلى ملعب، في مكان كهذا، أعتقد انك تتعرف على شخصية أيقونية ومسيرة لاعب فريد".

تابع عن لاعب النصر السعودي البالغ 39 عاما "لا يوجد لاعب آخر مع أكثر من 200 مباراة دولية كمثال، عدد الأهداف التي سجلها والألقاب التي أحرزها".

أضاف "بالنسبة لي، من السهل إدارة لاعب بمقدوره مساعدة الفريق على تحقيق الفوز. الباقي تفاصيل لأنها حالة فريدة وأعتقد ان بمقدورنا كلنا التعلّم من التواجد بقربه".

وتعرض رونالدو غالبا لانتقادات لفشله بالتسجيل مع منتخب بلاده الذي خرج من ربع نهائي كأس أوروبا 2024 أمام فرنسا.

لكن مارتينيس يستمر بالدفع بنجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي سابقا الذي سجل هدفه الدولي الـ133 السبت خلال الفوز على بولندا 3 1 في وارسو.

أكد مارتينيس أن ابن ماديرا سيكون جاهزا لخوض مباراة اسكتلندا "لا شك لدي بأن كريستيانو بعد خوضه 60 دقيقة (السبت) بمقدوره خوض المباراة الثانية. لا أعرف ما إذا كان سيبدأ أو سينهي المباراة، لكنه سيشارك بالطبع".