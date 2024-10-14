باريس : أبدى الدولي الفرنسي بول بوغبا الاثنين تعطشه للعودة إلى كرة القدم بعد تخفيض عقوبة ايقافه بسبب المنشطات الأسبوع الماضي من أربع سنوات إلى 18 شهرا.

وقال بوغبا لقناة ليكيب في مقابلة من ملعب "بارك دي برانس" في باريس "كرة القدم هي كعكة الفراولة التي أُخرجت من فمي، على الرغم من أنني لم أفعل شيئا".

وسيتمكن بوغبا الذي يرتبط بعقد مع عملاق إيطاليا يوفنتوس حتى عام 2026، من العودة إلى المستطيل الأخضر بشكل رسمي اعتبارا من 11 آذار/مارس من العام المقبل، قبل أربعة أيام من عيد ميلاده الثاني والثلاثين.

وبعد خوضه 91 مباراة دولية مع فرنسا، جاءت نتيجة اختبار بوغبا إيجابية لهرمون التستوستيرون في آب/أغسطس 2023 عقب مباراة بين يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي. تم إيقافه موقتا في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، ثم اوقف لمدة أربع سنوات من قبل المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات في شباط/فبراير التالي.

وقال ممثلو بوغبا إن هرمون التستوستيرون جاء من مكمل غذائي وصفه له طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، خفّضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" هذه العقوبة إلى 18 شهرا، ما دفع لاعب خط الوسط للقول "انتهى الكابوس"، مضيفا أنه "يتطلع للعودة".

وعندما سُئل عن إمكانية الانتقال إلى الدوري الفرنسي، لم يغلق بوغبا الذي لم يلعب أبدا مع فرق النخبة في دوري بلاده خلال مسيرته، الباب قائلا "لما لا؟".