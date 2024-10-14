نيويورك : انضم النجمان السابقان في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) فينس كارتر وتشونسي بيلوبس من بين 13 لاعبا سابقا إلى قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية، وذلك خلال حفل أقيم الأحد في سبرينغفليد، بماساشوسيتس.

ولطالما عُرف كارتر بسلاته الساحقة "دانك" المميزة والعالية خلال مسيرته التي دامت 22 عاما في الدوري الأميركي، فيما فاز بيلوبس بلقب الدوري مع ديترويت بيستونز عام 2004، كما نال في العام ذاته جائزة أفضل لاعب في النهائي.

كما كُرّم الأسطورة جيري ويست، الذي كان لاعبا في صفوف المنتخب الأميركي الأولمبي في عام 1960، مرة أخرى كمساهم في أعماله كمدير تنفيذي، ليصبح أول عضو في القاعة يتم تكريمه كلاعب ومساهم. توفي في حزيران/يونيو عن عمر يناهز 86 عاما.

وتضمنت الأسماء الاخرى المدرجة النجوم السابقين في الدوري مايكل كوبر، والتر ديفيس وديك بارنيت، إضافة الى النجمة الأسترالية ميشيل تيمز، والمدربَين في دوري الجامعات الأميركية بو راين وهارلي ريدين، ومدرب الثانويات الأميركية تشارلز سميث، نجمة الدوري الأميركي للسيدات (دبليو أن بي ايه) سيموني أوغوستوس والمساهمَين دوغ كولينز وهيرب سايمون.

بلغ معدل بيلوبس الذي خاض ظ مباراة "كل النجوم" 5 مرات، 15.2 نقطة و5.4 تمريرات حاسمة على مدار 17 عاما في الدوري الأشهر عالميا، ويُشرف حاليا على بورتلاند ترايل بلايزرز.

واستذكر بيلوبس في حديثه "الأيام الصعبة" قائلا "لقد كرّست كل ما لدي للعبة، لم تكن النتيجة سريعة بما فيه الكفاية".

وأضاف "لقد حافظت على تركيزي وتواضعي... واصلت القتال، واستمررت في النضال، وتغيرت الأمور".

"منذ اليوم الذي أدرجت فيه في الدرافت لغاية هذه عطلة الأسبوع، كان الطريق صعبا أمامي. تعلمت الكثير عني. وجعلني ذلك أصبح ما أنا عليه اليوم".

أما كارتر، المُشارك ثماني مرات في مباراة "كل النجوم"، سبق أن فاز بجائزة مسابقة "سلام دانك" (استعراض السلات الساحقة) في أسبوع "كل النجوم" عام 2000، كما فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع المنتخب الأميركي عام 2000 في سيدني. بلغ معدله 16.7 نقطة مع 4.3 متابعات و3.1 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وقال كارتر "مارست هذه اللعبة لأنني أحببتها". وتابع "لم يتعلق الأمر بمطاردة الخواتم (الألقاب). تنظرون الى المحطات التي خضتها، لم تكن جميع الفرق مرشحة للقب. لكنني اخترت الفرص المناسبة للعب".

من جهة أخرى، فاز كوبر بلقب الدوري خمس مرات مع لوس انجليس ليكرز واختير أفضل لاعب دفاعي عام 1987 في الدوري. وكمدرب، قاد نادي لوس أنجليس سباركس للفوز بلقب "دبليو أن بي ايه" عامي 2001 و2002.

وشارك ديفيس في مباراة كل النجوم ست مرات خلال مسيرة استمرت 15 عاما، وهو افضل مسجّل في تاريخ فينيكس صنز. فاز بالميدالية الذهبية الاولمبية في عام 1976 واختير أفضل لاعب مبتدئ في عام 1978.