شنغهاي : كرّس الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالميا تفوّقه في الفترة الأخيرة على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز في كرة المضرب 7 6 (4/7) و6 3 الأحد.

وحرم سينر نظيره ديوكوفيتش المتوج بـ 24 لقبا ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" من الفوز بلقبه الـ100 في مسابقات الفردي.

وقال ديوكوفيتش بعد المباراة "لقد كان جيدا للغاية اليوم، قويا للغاية، وسريعا للغاية".

وأشاد سينر بمنافسه الصربي واصفا اياه بالـ "أسطورة" الذي واصل لعب "التنس المذهل... سنة بعد سنة".

وفي إشارة إلى منافسه السابق على زعامة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، الذي كان يتابع المباراة من المدرجات، قال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مازحا "هناك أساطير في كل مكان، وأنا أحاول فقط مواكبة ذلك قليلا".

وسبق أن ضمن سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب في نهاية السنة، بعد بلوغه السبت نهائي دورة شنغهاي على حساب التشيكي توماش ماخاتش الـ33 عالميا 6 4، 7 5.

اللقب والصدارة

وسيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ حزيران/يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي".

وضمن الإيطالي هذا اللقب الشرفي حتى قبل إقامة الدورات الأخيرة في السنة، أبرزها بطولة ايه تي بي الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تورينو بين 10 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذا الفوز الثالث تواليا لسينر على حساب ديوكوفيتش، كما بات اللاعبان يتساويان في المواجهات المباشرة بـ 4 انتصارات لكل منهما في المواجهة الثامنة بينهما.

وفشل ديوكوفيتش في الفوز للمرة الخامسة في "حديقته" في شنغهاي، كما والفوز بأول دورة ماسترز للألف نقطة هذا الموسم. منذ عام 2018، كان يفوز دائما بما لا يقل عن دورة واحدة للألف كل عام.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة جدا بين اللاعبين، حيث لم يتمكن أحدهما من كسر إرسال الآخر.

لكن في شوط كسر التعادل، نجح الإيطالي في انتزاع السيطرة كاسرا إرسال ديوكوفيتش في نقطته الأولى ليتقدم في ما بعد 5 1.

سينر يتخطى الجدل

حاول المصنّف الأول عالميا سابقا الصمود وردّ من خلال تقليص النتيجة الى 3 6. فشل سينر في المحاولة التالية لحسم الشوط لكنه لم يتأخر لانتزاعها في المحاولة الثانية.

أما اللحظة المفصلية الأخرى فكانت في الشوط الرابع من المجموعة الثانية عندما كسر سينر إرسال ديوكوفيتش ليتقدم 3 1 ثمّ 5 2 قبل أن يحسم المباراة من دون أي مشكلات.

ويقدّم سينر عاما استثنائيا فاز به بلقبين كبيرين، لكنه ايضا عانى في الفترة الأخيرة من جدل واسع على خلفية ثبوت تناوله للمنشطات مرتين لمواد محظورة في آذار/مارس الماضي.

وقبلت وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب في آب/أغسطس تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.

وخضع سينر للفحص خلال دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في آذار/مارس، وتبين تلوثه بمادة كلوستيبول المشتقة من هرمون التستوستيرون المحظور بـ"مستويات منخفضة"، قبل أن تكون نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى بعد عشرة أيام، كما كشفت وكالة النزاهة في شرح مفصل.

وعادت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) لتتقدم باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئة المصنف الأول عالميا بينما كان الإيطالي يخوض نهائي دورة بكين الذي خسره امام الإسباني كارلوس ألكاراس الذي كان يتابع ايضا نهائي شنغهاي من المدرجات.