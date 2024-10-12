زغرب : واصلت كرواتيا، الوصيفة، صحوتها وعززت حظوظها في بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري الامم الاوروبية في كرة القدم عندما قلبت تخلفها أمام ضيفتها اسكتلندا الى فوز 2 1 السبت على ملعب "ماكسيمير شتاديون" في زغرب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت اسكتلندا البادئة بالتسجيل عبر راين كريستي (33)، وردت كرواتيا بهدفي إيغور ماتانوفيتش (36) وأندري كراماريتش (70).

وهو الفوز الثاني تواليا لكرواتيا بعد الاول على بولندا (1 0) مقابل خسارة واحدة كانت أمام البرتغال بطلة النسخة الاولى (1 2) في الجولة الاولى، فيما مُنيت اسكتلندا بخسارتها الثالثة تواليا وبقيت في المركز الاخير من دون رصيد.

ورفعت كرواتيا رصيدها الى ست نقاط بفارق الاهداف خلف البرتغال التي تحلّ ضيفة على بولندا لاحقا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الاربع للمستوى الاولى الى ربع النهائي.

وضغطت كرواتيا منذ البداية لكن من دون خطورة على مرمى الضيوف الذين كانوا البادئين بالتهديد بتسديدة قوية للاعب وسط نابولي الايطالي بيلي غيلمور من خارج المنطقة بين يدي حارس مرمى فنربهتشه التركي دومينيك ليفاكوفيتش (22).

وانتظرت كرواتيا الدقيقة 31 لتهديد مرمى اسكتلندا بتسديدة قوية لمهاجم هوفنهايم الالماني كراماريتش من داخل المنطقة ابعدها الحارس كريغ غوردون بصعوبة قبل أنّ يشتتها الدفاع.

وردت اسكتلندا بهجمة منسقة توغل من خلالها مهاجم ميدلزبره الانكليزي المعار من ليفربول بن دوك داخل المنطقة ومرر كرة عرضية أخطأ لاعب وسط ريال سوسييداد الاسباني لوكا سوتشيتش في إبعادها فتهيأت أمام كريستي الذي سددها من مسافة قريبة حاول مدافع ليون الفرنسي دويي تشاليتا تشار إبعادها من على خط المرمى لكنها اصطدمت بقدمه ودخلت المرمى (33).

ولم تهنأ اسكتلندا بتقدمها سوى ثلاث دقائق حيث أدركت كرواتيا التعادل بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة لمهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني ماتانوفيتش اثر تمريرة من جناح أيندهوفن الهولندي إيفان بيريشيتش على يمين الحارس غوردون (36) مسجلا الهدف الاول في ثالث مبارياته الدولية.

وأنقذ غوردون مرماه من هدف ثان بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية بعيدة لكاتانوفيتش قبل أن يشتتها الدفاع (53).

وكاد مودريتش يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (66).

ومنح كراماريتش الفوز لكرواتيا برأسية من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس غوردون بعد تسديدة قوية "على الطاير" لسوتشيتش بيسراه اثر تمريرة عرضية من بيريشيتش.

وهو الهدف الـ30 لكراماريتش في مسيرته الدولية.

وأهدر كريستي فرصة ادراك التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع من سكوت ماكتوميناي فتوغل داخل المنطقة لكنه سددها برعونة بجوار القائم الايمن (80).