شنغهاي : ضمن الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب في نهاية السنة، بعد بلوغه السبت نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز، على حساب التشيكي توماش ماخاتش الـ33 عالميا 6 4، 7 5.

وسيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ حزيران/يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي".

ضمن هذا اللقب الشرفي حتى قبل إقامة الدورات الأخيرة في السنة، أبرزها بطولة ايه تي بي الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تورينو بين 10 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

قال سينر "أنا سعيد جدا لتحقيق ذلك. لقد كانت سنة رائعة بالنسبة الي، لكنها لم تنته بعد".

وبعد تتويجه في سينسيناتي وميامي، بلغ سينر النهائي الثالث هذه السنة في دورات الألف نقطة والسادس في مسيرته.

يلتقي في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الثاني بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع والأميركي تايلور فريتس.

ماخاتش الذي فاجأ الأميركي تومي بول (13) والإسباني كارلوس ألكاراس (2) في الدورين السابقين، كسر إرسال الإيطالي مبكرا، لكن سينر عادل سريعا 2 2.

تبادل اللاعبان ضربات قوية وتميّز التشيكي بكراته الأمامية القوية.

لكن سينر تقدم 5 4 بفضل تفوقه في الكرات الأولى (75% مقابل 57% لماخاتش)، فيما ارتكب التشيكي أخطاء مباشرة عدة كلفته المجموعة الأولى.

في المجموعة الثانية، تعادل اللاعبان 4 4 وانقذ سينر كرتين انقذتا إرساله ليعول مجددا على أخطاء ماخاتش المباشرة (36 12).

بعدها بثلاثة أشواط، اغتنم سينر الفرصة وحسم المباراة بكرة ساحقة من النقطة الوحيدة التي سنحت له لكسر ارسال خصمه.

قال سينر "كانت مباراة صعبة جدا.. يلعب بثقة كبيرة ويضرب الكرة بقوة ويرسل بشكل جيد جدا".

تابع "حاولت البقاء قويا من الناحية الذهنية. أنا سعيد بكيفية قتالي راهنا".

وبفوزه الـ64 مقابل 6 خسارات فقط هذه السنة، عادل صاحب أفضل رصيد هذا الموسم في دورات المحترفين الرقم الذي حققه السنة الماضية.