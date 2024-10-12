ووهان : قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا تأخرها وتغلبت على الأميركية الشابة كوكو غوف الرابعة 1 6، 6 4، 6 4 السبت، فبلغت نهائي دورة ووهان الصينية للألف نقطة في كرة المضرب.

سابالينكا المتوجة في ووهان عامي 2018 و2019 قبل جائحة كوفيد، رفعت رصيدها في الدورة إلى 16 فوزا دون خسارة.

تلاقي ابنة السادسة والعشرين في النهائي الفائزة في المباراة "المحلية" بين الصينيتين جنغ تشينوين (7) وشين يو وانغ (51)، بعد أن عادلت مواجهاتها المباشرة مع غوف 4 4.

واستهلت غوف (20 عاما) المباراة بعد تحقيقها تسعة انتصارات وتتويجها في دورة بكين الأسبوع الماضي. قدمت مجموعة أولى رائعة، لكنها ارتكبت 21 خطأ مزدوجا في مباراة استمرت ساعتين و26 دقيقة.

وهذا الفوز التاسع عشر لسابالينكا في 20 مباراة، في سلسلة تضمنت تتويجها في سينسيناتي وفلاشينغ ميدوز الكبرى.

قالت اللاعبة التي تخلفت 2 4 في المجموعة الثانية "كانت الأجواء لا توصف. بدا الأمر كأحد أهم المباريات في مسيرتي، لأن الجماهير منحتنا الشعور بخوض نهائي بطولة كبرى".

عانت سابالينكا مطلع المباراة على إرسالها ولم تسيطر على كراتها الأمامية (فورهاند)، فيما كسرت غوف إرسالها مرتين لتتقدم 5 0 بعد 19 دقيقة. خسرت الأميركية كرتين فقط على إرسالها الأول، فيما اكتفت البيلاروسية بنقطتين فائزتين في المجموعة الأولى.

وإذا كانت المجموعة الأولى ساحقة، إلا أن الثانية بدت متوازنة وشهدت منافسة مثيرة مع كسر الإرسال ست مرات في أول ثمانية أشواط.

بعد 78 دقيقة من اللعب، تقدمت سابالينكا لأول مرة 5 4، فيما دخلت غوف في مشكلة كبيرة على إرسالها خصوصا عندما كانت تحتاجه في نقاط حاسمة.

استغلت سابالينكا توتر الأميركية فكسرت ارسالها لتعادل الأرقام فارضة مجموعة ثالثة حاسمة.

جاء الشوط الثالث ماراثونيا بعد التعادل سبع مرات 40 40، حسمته سابالينكا محرزة شوطها السابع تواليا ومتقدمة 3 0.