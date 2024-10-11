إشبيلية (إسبانيا) : قاد المهاجم دينيز أونداف المنتخب الألماني الى الفوز على حساب مضيفه البوسني 2 1 والانفراد بصدارة المجموعة الثالثة ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول للمستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الجمعة.

وانفرد المنتخب الألماني بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط مستفيدا من تعادل نظيره الهولندي منافسه الأبرز وخصمه المقبل الإثنين أمام المجر 1 1.

وتحتل هولندا المركز الثاني برصيد 5 نقاط امام المجر الثالثة بنقطتين فيما تتذيّل البوسنة والهرسك المجموعة بنقطة يتيمة.

وتألق مهاجم شتوتغارت مسجلا هدفي "دي مانشافت" في الشوط الأول (30 و36)، قبل أن يقلّص المهاجم المخضرم إدين دجيكو النتيجة للبوسنيين (70).

واستهل المنتخب الألماني الذي أجبر على إجراء خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية بداعي الاصابات اللقاء على نحو بطيء واحتاج لبعض الوقت من اجل السيطرة على الكرة.

وأبعدت الإصابة كل من صانع الألعاب جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، كاي هافيرتس لاعب أرسنال الإنكليزي، روبن كوخ مدافع أينتراخت فرانكفورت، الظهير الأيسر دافيد راوم لاعب لايبزيغ ونيكلاس فولكروغ لاعب وست هام الإنكليزي.

كما خسر ابطال العالم أربع مرات، خدمات حارس برشلونة الإسباني مارك أندري تير شتيغن بعد ان تعرّض لإصابة قوية ستبعده لما تبقى من الموسم بعدما أصيب بتمزق في وتر الركبة وأشرك ناغلسمان مكانه لحراسة عرين ألمانيا، ألكسندر نوبل.

ونجح المنتخب الألماني في انتزاع التقدم بعد لعبة مشتركة بدأها روبرت اندريش بتمريرة طويلة وصلت الى النجم الشاب فلوريان فيرتس الذي هيّأها بشكل رائع أمام أونداف فلم يتوان الأخير عن متابعتها داخل المرمى (30).

وظنّ رجال المدرب يوليان ناغلسمان أنهم انتزعوا الهدف الثاني بعد دقيقتين، لكنّ هدف تيم كليندينست الذي كان يخوض مباراته الدولية الأولى عن عمر 29 عاما ألغي بداعي وجود تسلل (32).

وسجل كليندينست 25 هدفا في 32 مباراة في الدرجة الثانية لبطولة ألمانيا، بما في ذلك الهدف الحاسم في الوقت بدل الضائع الذي أرسل هايدنهايم إلى الدرجة الأولى، ثم أضاف 12 هدفا مع أندية النخبة في الموسم الماضي، مما أكسبه الانتقال إلى بوروسيا مونشنغلادباخ هذا الموسم.

وأوشك اصحاب الأرض على خطف هدف التعادل لولا تدخل العارضة اثر تسديدة مهاجم شتوتغارت إرميدين ديميروفيتش (34).

وضاعف أونداف من تقدم المنتخب الألماني بعد لحظات قليلة بعدما مرّر له ماكسيميليان ميتلشتات كرة عرضية منخفضة وجدت قدم أونداف الى داخل المرمى (36).

وظنّ اونداف أنه سجّل هدفه الثالث "هاتريك" مطلع الشوط الثاني اثر كرة عرضية من ميتلشتات فحاول كليندينست متابعتها، لكنها وصلت الى اونداف المتمركز امام المرمى المشرّع لكنّ الهدف ألغي بداعي التسلل (58).