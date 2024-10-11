إيلاف من الرباط: بمشاركة 27 فريقا من 11 دولة، انطلقت، الخميس، بمدينة العيون المغربية( جنوب) ، الدورة الـ45 من بطولة إفريقيا للأندية البطلة للذكور والإناث، والتي ستتواصل إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وبهذه المناسبة، أقيم حفل بالقاعة متعددة الرياضات، افتتح على أنغام النشيد الوطني، بحضور عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل ( محافظ) عمالة العيون، ويوسف بلقاسمي، رئيس الادارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات المشاركة لكرة اليد وفعاليات رياضية.

كما عرف افتتاح هذه التظاهرة الرياضية الإفريقيةحضور رئيس مجلس جهة سيدي حمدي ولد الرشيد، وعدد من المنتخبين والقناصلة العامين المعتمدين بالعيون، والفعاليات الرياضية على المستوى الوطني والدولي وشخصيات مدنية وعسكرية.



جانب من حفل الافتتاح

وتميز هذا الحفل، الذي عرف مشاركة فرق فلكلورية تمثل مختلف مناطق المملكة، بتقديم الفرق المشاركة، إلى جانب عرض شريط فيديو يبرز مختلف البنيات التحتية الرياضية التي تتوفر عليها مدينة العيون ، كبرى حواضر الصحراء المغربية، مما يمكنها من احتضان أحداث دولية في مختلف التظاهرات الرياضية.

وأشاد منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، في تصريحات صحفية، بالاستقبال الحار الذي خصص لجميع الوفود الرياضية، وكذا انخراط ومشاركة مختلف الفاعلين في تنظيم هذا الحدث الرياضي بمدينة العيون للمرة الثانية، مضيفا أن كل الظروف مواتية لإنجاح هذه النسخة، بفضل جودة البنيات التحتية الرياضية التي تتوفر عليها مدينة العيون.

من جهته، أشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، حنفي العدلي، إلى أن هذه البطولة تعرف مشاركة أقوى الفرق على المستوى الإفريقي، وبحضور رؤساء وممثلي الاتحادات المعنية، مبرزا أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد وقف عن قرب على مختلف البنيات التحتية الرياضية التي تتوفر عليها مدينة العيون، والتي تؤهلها لاستضافة مثل هذه التظاهرات الرياضية القارية والعالمية.



والي العيون عبد السلام ببكرات يرحب بالضيوف

وتشهد الدورة مشاركة 11 فريقًا للسيدات، من مصر (1) وأنغولا (2) والكاميرون (2) وتونس (1) ونيجيريا (1) وكوتديفوار (1) والبنين (1) وجمهورية الكونغو (1)، بينما يشارك المغرب بفريق اتحاد النواصر؛ فضلا عن 16 فريقًا في فئة الرجال، من مصر (2) وإثيوبيا (3) وكوتديفوار (1) والبنين (2) والكاميرون (2) والسنغال (1) وجمهورية الكونغو (2)، فيما يشارك المغرب في هذه البطولة بوداد السمارة، ورجاء أكادير، ومنتدى درب السلطان.

وتقول الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد إن مدينة العيون، المضيفة لهذا الحدث، ليست فقط مركزًا رياضيًا ولكن أيضًا معقلًا للثقافة والتراث العريق، مشيرة إلى أنها تزخر بتاريخ غني وحضارة أصيلة تعكس الطابع الصحراوي المغربي، حيث ستوفر للزوار فرصة الاستمتاع بجمالها وثقافتها الغنية خلال البطولة.

وتتوزع الفرق المشاركة في فئة الذكور على أربع مجموعات، بينما تتوزع الفرق المشاركة في فئة الإناث على ثلاث مجموعات.