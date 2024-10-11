مونتيفيديو : واصلت الأرجنتين، بطلة العالم، نزيف النقاط بسقوطها في فخ التعادل أمام مضيفتها فنزويلا 1 1، فيما أنعشت البرازيل آمالها بفوز قاتل على مضيفتها تشيلي 2 1 الخميس في الجولة التاسعة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

في المباراة الأولى في مدينة ماتورين الفنزويلية، بدا أن النجم ليونيل ميسي العائد الى تشكيلة الارجنتين بعد غيابه عن الجولتين السابقتين بسبب الاصابة، وضع أبطال العالم على الطريق الصحيح لاستعادة نغمة الانتصارات عقب الخسارة امام كولومبيا 1 2 في الجولة الثامنة، عندما تسببت ركلة حرة جانبية انبرى لها في الدقيقة 13 في دربكة أمام مرمى أصحاب الأرض فاستغلها المدافع نيكولاس أوتاميندي وتابعها كرة مرتدة من الدفاع داخل المرمى الخالي مفتتحا التسجيل.

لكن الأداء القتالي الذي قدمته فنزويلا أمام جماهيرها المحلية تُرجم إلى هدف التعادل في منتصف الشوط الثاني عندما قابل المهاجم المخضرم سالومون روندون تمريرة عرضية من إيفرسون سوتيلدو برأسه فوق حارس مرمى خيرونيمو رولي.

وفشلت الارجنتين في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا فاكتفت بنقطة واحدة أبقتها في الصدارة وعلى المسار الصحيح نحو التأهل إلى نهائيات 2026 بعدما رفعت رصيدها الى 19 نقطة مستغلة خسارة مطاردتها المباشرة كولومبيا أمام مضيفتها بوليفيا 0 1 سجله ميغيليتو في الدقيقة 58.

ولعبت بوليفيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 اثر طرد مدافعها هيكتور كويار بسبب إعاقته المهاجم روجر بيكر مارتينيس توبينسون لحظة انطلاقه من منتصف الملعب في هجمة مرتدة.

وصعدت بوليفيا الى المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 16 نقطة في المركز الثاني وباتت مهددة بالتراجع الى الثالث في حال فوز الاوروغواي (15 نقطة) على مضيفتها البيرو الأخيرة (3 نقاط) الجمعة.

وفي الثانية، أنعشت البرازيل آمالها في التأهل المباشر عندما قلبت الطاولة على مضيفتها تشيلي وخطفت منها فوزا قاتلا 2 1.

ووجدت البرازيل التي غاب عن صفوفها العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة أبرزها نجما ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو وحارس مرمى ليفربول الانكليزي أليسون بيكر، نفسها متخلفة بهدف مبكر سجله المهاجم إدواردو فارغاس برأسية من مسافة قريبة فوق حارس مرمى مانشستر سيتي الانكليزي إيدرسون(2).

وانتظرت البرازيل التي حققت فوزها الرابع فقط في التصفيات والثاني في مبارياتها السبع الاخيرة (4 هزائم وتعادل واحد)، حتى الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لإدراك التعادل بضربة رأسية أيضا لمهاجم بوتافوغو إيغور دا كروز اثر تمريرة من مهاجم مانشستر سيتي سافينيو.

ونجح المهاجم الآخر لبوتافوغو لويز هنريكي، بديل سافينيو، في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 بتسديدة من حافة المنطقة.

وصعدت لابرازيل الى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد تشيلي عند خمس نقاط في المركز التاسع قبل الاخير وباتت مهددة بالتراجع الى المركز الاخير في حال فوز البيرو على الاوروغواي اليوم.