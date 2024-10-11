اعترف مدرب المنتخب الإنكليزي المؤقت، لي كارسلي، أن تجربته لطريقة لعب جديدة ارتدت عليه سلباً، في الخسارة أمام اليونان 1-2 على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وفي غياب القائد هاري كين للإصابة، جرب كارسلي اللعب بطريقة 4-2-2-2، لكن الفريق ظهر عاجزاً تماماً عن تشكيل الخطورة المطلوبة، كما ارتكب هفوات دفاعية قاتلة أدت إلى الخسارة.

وقال كارسلي، في تصريحات لشبكة "أي تي في": "كنا متأخرين في الكثير من الأشياء، إنه أمر مخيب للآمال. سوف تتعرض لانتكاسات ومن المهم أن ترد".

وأضاف: "لقد جربنا شيئًا مختلفًا وحاولنا زيادة العبء على خط الوسط. لقد جربنا ذلك لمدة 20 دقيقة أمس، ولكننا لم ننجح. من غير الواقعي أن نتوقع الكثير ويتعين علينا المحاولة مرة أخرى. جاء الهدفان من أخطاء، وهو أمر مخيب للآمال".

وتابع: "إنه بالتأكيد خيار في المستقبل. عندما يكون لديك شخص بجودة هاري كين، فإن تجربة ذلك يكون أمراً مستبعداً، ولكن في المستقبل يجب أن تكون لديك الشجاعة والقدرة على تجربة الأشياء".

وأكمل: "لقد جربنا شيئًا مختلفًا. هذا لا يغير أي شيء. مهمتي تكمن في إدارة الفريق خلال المعسكرات الثلاثة (فترات التوقف الدولية الثلاث)".



