ووهان (الصين) : ستخوض البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا والأميركية كوكو غوف الرابعة مواجهة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية للألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوز الأولى على البولندية ماغدالينا فريخ 6 2 و6 2 والثانية على مواطنة الاخيرة ماغدا لينيت 6 0 و6 4 الجمعة.

وستجمع المباراة في المربع الذهبي بين لاعبتين تقدمان أفضل ما لديهما هذا العام، حيث فازت سابالينكا (26 عاما) ببطولتي أستراليا والولايات المتحدة، في حين حققت الشابة ابنة الـ 20 عاما غوف سلسلة من 9 انتصارات تواليا.

وتواجهت اللاعبتان سبع مرات سابقا، فكانت الغلبة لصالح الاميركية التي تتقدم مع 4 انتصارات مقابل ثلاث هزائم.

ولم تجد سابالينكا، المتوجة باللقب في ووهان في آخر نسختين عامي 2018 و2019 قبل أن تتوقف الدورة بسبب تداعيات فيروس كورونا لاربعة أعوام تواليا لتقام مجددا هذا العام، أي صعوبة في التغلب على فريخ في ربع النهائي، بخلاف مباراتها السابقة أمام الكازاخستانية من أصل روسي يوليا بوتينتسيفا التي هيمنت عليها في المجموعة الأولى 6 1 قبل أن تقلب البيلاروسية الطاولة وتخرج فائزة.

وأرهقت سابالينكا منافستها البولندية بضرباتها القوية محققة فوزها الخامس عشر في ووهان.