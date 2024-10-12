مدريد : انتزع المنتخب الإسباني، حامل اللقب وبطل أوروبا، صدارة المجموعة الرابعة من ضيفه الدنماركي بفوزه عليه بشق الأنفس 1 0 السبت في اشبيلية، في الجولة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الاوروبية لكرة القدم.

وتُدين اسبانيا بفوزها والنقاط الثلاث إلى لاعب وسط ريال سوسييداد مارتن سوبيمندي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد مفتتحا رصيده التهديفي في مباراته الـ13 بقميص منتخب بلاده (79).

وتقدم منتخب "لا روخا" إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك المتصدرة السابقة التي مُنيت بخسارتها الاولى بعد فوزين متتاليين.

وفي المجموعة ذاتها، رفعت صربيا رصيدها في المركز الثالث إلى أربع نقاط بافتتاح غلتها من الانتصارات على حساب سويسرا متذيلة الترتيب 2 0 سجلهما نيكو إلفيدي (45+1 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وألكسندر ميتروفيتش (61).

وخاضت اسبانيا التي كانت سقطت في فخ التعادل السلبي أمام صربيا في مستهل مبارياتها قبل أن تسحق سويسرا 4 1 في الثانية، أول مباراة على أرضها بعد احرازها لقب كأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها هذا الصيف في ألمانيا.

وهو الفوز الـ31 لاسبانيا على أرضها، مقابل 6 تعادلات في مبارياتها الـ39 الاخيرة في جميع المسابقات، مقابل خسارتين فقط تعرضت لهما في دوري الامم الأوروبية (أمام إنكلترا 2 3 عام 2018، وسويسرا 1 2 عام 2022).

وافتقد المدرب لويس دو لا فوينتي الى الكثير من كوادره الاساسية أبرزهم داني أولمو ورودري وداني كارفاخال وفيران توريس للاصابة، وروبان لو نورماند الموقوف.

بدوره، غاب عن تشكيلة المدرب مورتن فيخورست الذي خلف كاسبر هيولماند بعد الخروج من ثمن النهائي أمام ألمانيا في كأس أوروبا، لاعبون عدة أبرزهم كريستيان نورغارد ويواكيم أندرسن.

وانتظرت اسبانيا حتى الدقيقة 20 لتهديد مرمى الضيوف بعد تمريرة من أليخاندرو غريمالدو إلى ألفارو موراتا على يسار المنطقة المحرمة فاستدار وسددها مباشرة زاحفة بجانب القائم المعاكس للحارس كاسبر شمايكل، وأخرى للامين جمال قوية من 20 مترا تصدى لها حارس سلتيك الاسكتلندي (22).

واستحوذ أبطال أوروبا على الكرة بنسبة 68 في المئة، مع 7 تسديدات منها اثنتان بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدة يتيمة للضيوف.

ونشط المنتخب الدنماركي عندما مرر لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي كريستيان إريكسن كرة زاحفة باتجاه علامة الجزاء اعترضها الحارس دافيد رايا قبل أن تصل إلى قدمي كاسبر دولبرغ (32).

وكادت اسبانيا أن تنهي الشوط الاول متقدمة اثر انفراد لجمال بشمايكل بعدما تخلص من فيكتور كريستيانسن لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى (45).

ووقف شمايكل سدا منيعا امام محاولات اسبانيا في الشوط الثاني، فتصدى مرتين لموراتا (62 و68)، ولتسديدة جمال من مسافة بعيدة (71).

وارتكب شمايكل خطأ فادحا فاهتزت شباكه للمرة الاولى في النسخة الحالية بعد تسديدة على "الطاير" من مارتن سوبيمندي أكد صحته حكم الفيديو المساعد "في اي آر" بعد شكوك في خطأ على فيكتور نيلسن قبل تسديدة لاعب ريال سوسييداد (79).