شنغهاي : كرّس الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالميا تفوّقه في الفترة الأخيرة على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز في كرة المضرب 7 6 (4/7) و6 3 الأحد.

وحرم سينر نظيره ديوكوفيتش المتوج بـ 24 لقبا ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" من الفوز بلقبه الـ100 في مسابقات الفردي.

وسبق أن ضمن سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب في نهاية السنة، بعد بلوغه السبت نهائي دورة شنغهاي على حساب التشيكي توماش ماخاتش الـ33 عالميا 6 4، 7 5.

وسيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ حزيران/يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي".

وضمن الإيطالي هذا اللقب الشرفي حتى قبل إقامة الدورات الأخيرة في السنة، أبرزها بطولة ايه تي بي الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تورينو بين 10 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذا الفوز الثالث تواليا لسينر على حساب ديوكوفيتش، كما انه بات اللاعبان يتساويان في المواجهات المباشرة بـ 4 انتصارات لكل منهما في المواجهة الثامنة بينهما.

وفشل ديوكوفيتش في الفوز للمرة الخامسة في "حديقته" في شنغهاي، كما والفوز بأول دورة ماسترز للألف نقطة هذا الموسم. منذ عام 2018، كان يفوز دائما بما لا يقل عن دورة واحدة للألف كل عام.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة جدا بين اللاعبين، حيث لم يتمكن أحدهما من كسر إرسال الآخر.

لكن في شوط كسر التعادل، نجح الإيطالي في انتزاع السيطرة كاسرا إرسال ديوكوفيتش في نقطته الأولى ليتقدم في ما بعد 5 1.

حاول المصنّف الأول عالميا سابقا الصمود وردّ من خلال تقليص النتيجة الى 3 6. فشل سينر في المحاولة التالية لحسم الشوط لكنه لم يتأخر لانتزاعها في المحاولة الثانية.