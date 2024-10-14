أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، أن مباراة كوريا الجنوبية مهمة جداً كونها أمام فريق من المستوى الأول في آسيا، مبيناً أن الفريق عازم على كسب نقاط المباراة.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب الوطني ونظيره الكوري الجنوبي، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن "الفريقَ يتمتع بتحضيراتٍ جيدةٍ، وأمامنا مباراةٌ مهمةٌ جداً للطرفين، وفيها كثيرٌ من التحدي، ورغم صعوبتها لكنها فرصةٌ جيدةٌ لنا لمقارعةِ منتخبٍ مثل كوريا والذي يعدُّ من منتخباتِ الصف الأول في آسيا".

وأضاف كاساس أن" المباراةٌ مهمةٌ، والأهم أن فيها ثلاث نقاط، سنواجهُ أقوى فريق في مجموعتنا، وأي فريق سيتغلب سيحصدُ نقاطها، إلا أن الطريق طويلٌ في هذه التصفيات، ونحتاج إلى المواصلةِ لأبعد نقطة"، وعن رؤيةٍ تحليليةٍ لكاساس للمجموعة، أكد "أنها مجموعةٌ صعبةٌ، وكوريا هو صاحب الحظوظ الأعلى في التأهل كون لديه خبرة التأهل إلى كأس العالم، ويبدو أن الصراعَ سيبقى بين العراق وعمان والأردن، فهي فرقٌ جيدة، لكن كوريا هو أفضل بخطوة".

وأوضح كاساس: "الآن الفريقُ الكوري منظمٌ أكثر من السابقِ، حيث شاهدت المباراةَ الأخيرة، وهم الآن منظمون دفاعياً، ويضغطون في ساحةِ المنافسِ بطريقةٍ أفضل، وعموما هم لديهم الكثير من المواهب التي تضعهم دائما في تقدمٍ نحو الأفضل مع مرورِ الوقت".

وفي ما يتعلقُ بالعرضِ الذي تلقاه كاساس في وقتٍ سابقٍ لتدريبِ منتخب كوريا، أكد كاساس أن "هذا حدث بالفعل، وتحدثنا بتفاصيلَ مهمةٍ، وكانت لديهم اختباراتٌ صعبةٌ وأمورٌ فنية مختلفةٌ، لكن في نهايةِ الأمر كان من الصعبِ أن أتواجدَ بسبب التزامي مع منتخبِ العراق، وأعتقدُ أن لديهم مدرباً جيداً الآن يقوم بعمله على أتم وجه".

من جانبه تحدث لاعبُ المنتخب الوطنيّ ميرخاس دوسكي في المؤتمرِ الصحفيّ أن "منتخبنا سيواجهُ فريقا منظما، ويمتلك العديدَ من اللاعبين من أصحاب المهارات الفرديّة، وأعلم أن هناك لاعبين محترفين على مستوى عالٍ مثل رقم 10 في نادي ماينز الألماني وجناح اليمين المحترف في باريس سان جيرمان".

وأضاف محترف سلوفاكو التشكي: "نسعى للحفاظِ على نظافةِ شباكنا، وتقديم كل ما لدينا في مباراةِ الغد من أجل المُضي قدماً بخطواتٍ واثقةٍ نحو التأهلِ إلى كأسِ العالم".

