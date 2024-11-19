ملقة (إسبانيا) : خسر الإسباني رافايل نادال الذي كان أعلن في وقت سابق من هذا العام اعتزاله كرة المضرب، مباراته الأولى في الفردي أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب 4 6 و4 6 في ربع نهائي مسابقة كأس ديفيس الثلاثاء.

وسيضع نادال، الفائز بـ22 لقبا كبيرا، حدا لمسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء في نهاية مشاركة منتخب بلاده الذي بات يتأخر أمام هولندا 0 1 في المسابقة المقامة في ملقة، بعد عامين من الإصابات المتكررة.

وظلت الشكوك تحيط بمشاركة نادال حتى أكد قائد الفريق ديفيد فيرير رسميا أنه سيشارك في المباراة الأولى في الفردي.

وبدا اللاعب البالغ 38 عاما عاطفيا أثناء عزف النشيد الوطني الإسباني، فيما هتفت الجماهير "رافا، رافا" عند انتهاء النشيد.

وكان نادال قد فاز بآخر 29 مباراة له في كأس ديفيس من أصل 30 مباراة خاضها، بعد مشاركته الأولى في المسابقة عام 2004، علما انه سبق له الفوز بالمواجهتين السابقتين أمام الهولندي.

قال فان دي زاندسخولب "أعتقد أننا شعرنا معا بالتوتر في البداية. ولم تكن الإرسالات الاولى سلسة... كانت الجماهير قاسية، وهذا امر مفهوم".

وتابع "هذا هو شعور اللعب ضد رافا في إسبانيا، فهو ربما أعظم رياضي هنا على الإطلاق".

وعن الجماهير الهولندية التي ارتدت الزيّ البرتقالي وهتفت له، قال ابن الـ 29 عاما "كان الأمر لا يصدق، كنت في حاجة إلى ذلك. كان هناك الكثير من الناس من إسبانيا هنا يشجعونه" و"أتفهم ذلك، لو كنت جالسا في المدرجات لكنت شجعته أيضا".

وعوّض نادال تأخره 15 30 في الشوط الاول من المجموعة الاولى، ليحافظ على ارساله. وارتكب الهولندي المصنّف 80 عالميا ثلاثة أخطاء مزدوجة في شوط إرساله الأول وهو متقدم 40 0، لكن بدوره لم يخسر ارساله.

وحاول نادال المصنف 154 عالميا عدم خوض تبادلات طويلة وقدّم ومضات من ضرباته الأمامية القاتلة، ورغم ذلك واجه صعوبة في العودة، فحصل منافسه على نقطتين لكسر الإرسال عند التعادل 4 4 وفاز بالنقطة الثانية بضربة رائعة ليتقدم 5 4، ثم حسم المجموعة لصالحه 6 4.

ومرة جديدة، قاتل نادال لتعويض تأخره 0 30 في بداية المجموعة الثانية لكنه خسر إرساله الأول، ليعزز الهولندي تقدمه على ارساله 2 0.

ونجح نادال في الصمود أمام الضغط الشديد على إرساله في الشوط الثالث ليفوز به ويقلص الفارق 1 2، لكن فان دي زاندسخولب حرم منافسه من العودة إلى أجواء اللقاء بكسر ثان لارساله، ليعود ويتقدم 4 1.

وكافح نادال بكسر إرسال منافسه في الشوط السادس، ثم فاز بارساله ليحرز شوطين متتاليين للمرة الاولى ويقلص الفارق إلى 3 4. واحرز الهولندي الشوط الثامن بضربتين ساحقتين وتقدم 5 3، وحذا الاسباني حذوه 5 4، ليحسم فان دي زاندسخولب 6 4 ويفوز بالمباراة.

ويواجه كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثا عالميا، الهولندي تالون جريكسبور في المباراة الثانية في محاولة للحفاظ على حلم إسبانيا في كأس ديفيس وإطالة وداع نادال.