سبليت (كرواتيا) : بلغت كرواتيا الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد تعادلها مع ضيفتها البرتغال 1 1 الإثنين في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ولحقت كرواتيا بالبرتغال المتصدرة والمتأهلة من الجولة الماضية، كما بكل من إسبانيا حاملة اللقب وبطلة كأس أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والدنمارك، فيما تبقى بطاقة أخيرة في المجموعة الثالثة.

واحتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني بثماني نقاط، خلف البرتغال (14)، متقدما على اسكتلندا (7) التي فازت على بولندا (4) بهدفين لهدف.

وسجل أصحاب الأرض هدفهم عبر يوشكو غفارديول في الدقيقة 65 بعدما افتتح جواو فيليكس التسجيل للبرتغال (33).

ودخل الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب البرتغال المباراة بغياب بعض لاعبيه الأساسيين عن القائمة كاملة، على رأسهم القائد كريستيانو رونالدو ولاعب الوسط برونو فرنانديش، معتمدا على ثنائية هجومية بين فيليكس ورافايل لياو.

وكان لياو الأقرب إلى افتتاح التسجيل حين قاد هجمة متخطيا الدفاع لكنه لم يسدد بقوة نحو مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش (17).

وحاول نيلسون سيميدو أن يفعلها حين وصلته الكرة في يمين منطقة الجزاء لكنه سددها فوق المرمى (30).

وسجل فيليكس هدف السبق بعد تمريرة طويلة رائعة من فيتينيا، وضعه من خلالها بمواجهة الحارس ليفاكوفيتش، فاستلم الكرة ببراعة وتقدّم وسجّل في المرمى الكرواتي، لكنه انتظر أربع دقائق حتى يؤكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحة الهدف (37).

وحرم الحارس جوزيه سا المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش من التعادل حين تصدى لتصويبته في منتصف المرمى (40).

ولم يتمكن فيليكس من إضافة الثاني بتسديدة جميلة إلى يمين المرمى أبعدها ليفاكوفيتش (41).

وكاد لياو أن يُدخل فريقه غرفة الملابس متقدما بهدفين لكنه لم يحسن التسديد داخل منطقة الجزاء (45+2).

واعتقد غفارديول أنه عادل النتيجة حين وصلته عرضية لعبها مباشرة في الشباك (62)، لكن حكم الراية أشار إلى التسلل وأكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحة قراره.

وبعد ثلاث دقائق، فعلها مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي إثر كرة عرضية من البديل كريستيان ياكيتش وضعها في زاوية المرمى (66).

وتألق ليفاكوفيتش في الدفاع عن مرماه حين تصدى ببراعة لتسديدة البديل نونو منديش (73).

وعلى الجهة الأخرى من الملعب، تمكّن الحارس سا من الحفاظ على تعادل البرتغال بعد تصديه لتسديدة أولى من البديل لوكا سوتشيتش، وصلت إلى أنتي بوديمير سددها في العارضة (78) وثانية من كراماريتش على الجهة اليمنى (79).

وكاد بوديمير يسرق النقاط الثلاث بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر (90+2).

وفي وارسو، خطف المنتخب الاسكتلندي الفوز من مضيفه البولندي 2 1، لكنه لم يتمكن من التأهل، ولو أنه صعد إلى المركز الثالث للعب الملحق بدلا من الهبوط إلى المستوى الثاني مباشرة.