باريس : حلّق الإيطالي يانيك سينر في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين إثر تتويجه ببطولة أيه تي بي الختامية في تورينو بعد تغلبه على الأميركي تايلور فريتس 6 4 و6 4 في المباراة النهائية الاحد.

وبات سينر الضامن انهاء العام في المركز الأول، يتقدم بفارق شاسع عن منافسه المباشر الألماني الكسندر زفيريف بلغ 3915 نقطة.

وعلى الرغم من خسارته في النهائي، تقدم فريتس في التصنيف مركزا واحدا وبات رابعا، في حين تراجع الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الى المركز السابع بعد قراره وضع حد لموسمه وبالتالي عدم الدفاع عن لقبه في البطولة الختامية. والمركز هو الأدنى لديوكوفيتش منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عندما احتل المركز الثامن.

تصنيف العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 11830 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 7915

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7010

4. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 5100 (+1)

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 5030 ( 1)

6. كاسبر رود (النروج) 4255 (+1)

7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 3910 ( 1)

8. أندري روبليف (روسيا) 3760

9. أليكس دي مينور (أستراليا) 3745