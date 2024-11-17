تورينو : بات يانيك سينر، المصنّف أول عالميا، أول إيطالي يتوّج بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية في كرة المضرب منذ انطلاقها عام 1970، وذلك بفوزه الأحد بين جماهيره في تورينو على الأميركي تايلور فريتس الخامس 6 4 و6 4 في النهائي.

وبعدما بات في بداية العام أوّل إيطالي يتوّج بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ أدريانو باناتا عام 1976 (رولان غاروس) بإحرازه أستراليا المفتوحة قبل أن يضيف لقب فلاشينغ ميدوز، سطّر سينر انجازا جديدا الأحد لينهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة بتتويجه للمرة الأولى على الأراضي الإيطالية.

وبتحقيقه انتصاره الحادي عشر تواليا والسبعين في 76 مباراة هذا الموسم، رفع ابن الـ23 عاما رصيده إلى ثمانية ألقاب في 2024، من بينها اثنان كبيران وثلاثة في دورات الماسترز للألف نقطة، إضافة إلى ضمانه إنهاء العام في صدارة ترتيب المحترفين بعدما أصبح أول إيطالي يتربع على العرش.

وتوّج سينر باللقب في مشاركته الثالثة بالبطولة التي تجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بعد أولى عام 2021 حين انتهى مشواره عند الدور الأول، و2023 حين وصل إلى النهائي قبل الخسارة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي غاب عن البطولة بداعي الإصابة.

وواجه النجم الإيطالي الشاب مشكلات خارج الملعب بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لآثار منشط كلوستيبول مرتين في آذار/مارس، قبل ان تتم تبرئته من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس.

ثمّ تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئته وطالبت بإيقافه بين سنة وسنتين.