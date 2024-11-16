امستردام : استعادت هولندا، وصيفة بطلة النسخة الأولى، نغمة الانتصارات وبلغت ربع النهائي عندما تغلبت على ضيفتها المجر 4 0 السبت على ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل فاوت فيخهورست (21 من ركلة جزاء) وكودي خاكبو (45+12) ودنزل دمفريس (64) وتيون كوبمينرس (86) أهداف هولندا التي خسرت نهائي النسخة الاولى امام البرتغال 0 1 في بورتو والتي كانت مطالبة بالفوز اليوم لبلوغ ربع النهائي.

وهو الفوز الثاني لهولندا في المسابقة هذا الموسم والأول منذ تغلبها على البوسنة 5 2 في الجولة الاولى قبل ان تسقط في فخ التعادل امام غريمتها التقليدية المانيا (2 2) والمجر (1 1) وتخسر أمام رجال المدرب يوليان ناغلسمان (0 1).

وفضت هولندا شراكة وصافة المجموعة مع المجر بعدما رفعت رصيدها الى ثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف ألمانيا المتصدرة والضامنة لتأهلها منذ الجولة الرابعة والتي أكرمت وفادة البوسنة بسباعية نظيفة في فرايبورغ.

ولحقت هولندا بألمانيا متصدرة المجموعة والبرتغال (المجموعة الاولى) وإيطاليا وفرنسا (الثانية) وإسبانيا حاملة اللقب (الرابعة) الى ربع النهائي.

في المقابل، تجمد رصيد المجر عند خمس نقاط وضمنت بقاءها في المستوى الاول كونها تبتعد بفارق أربع نقاط عن البوسنة التي ستنزل الى المستوى الثاني.

وحققت المجر مشوارا معكوسا لهولندا حيث استهلت مشوارها بالخسارة امام المانيا 0 5 وتعادلت مع البوسنة (0 0) وهولندا (1 1) قبل أن تحقق فوزها الأول عندما تغلبت على البوسنة 2 0.

وكانت المجر صاحبة الخطورة وكاد قائدها لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من زميله وقائده في ليفربول الانكليزي المدافع فيرجيل فان دايك فتهيأت أمام اندراس شافر الذي سددها من مسافة قريبة فوق العارضة (3).

وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق بسبب إصابة مساعد مدرب المجر لاعبه الدولي السابف آدم سالاي حيث تدخل الجهاز الطبي للملعب لعلاجه قبل أن ينقل الى المستشفى.

واستؤنف اللعب بعودة الحكم الاسباني خيسوس جيل مانسانو إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" كون المباراة توقفت عقب تمريرة عرضية لجناح ليفربول خاكبو لمست يد المدافع تاماس نيكيتشر فاحتسب ركلة جزاء انبرى لها فيخهورست بيمناه على يسار الحارس دينيش ديبوس (9).

وكاد رولاند سالاي يدرك التعادل برأسية قوية من مسافة قريبة تصدى لها الحارس بارت فيربروغن (12).

رد عليه مهاجم ميلان الايطالي تيجاني رايندرس برأسية مماثلة اثر تمريرة عرضية لمدافع إنتر ميلان الإيطالي دمفريس أبعدها الحارس ببراعة الى ركنية (13).

وتلقى خاكبو كرة من فيخهورست فسددها زاحفة بين يدي ديبوس (42).

ومرر دمفرس كرة عرضية تابعها مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني دونيل مالن "على الطاير" من مسافة قريبة ابعدها الحارس ديبوس من خط المرمى (45+3).

وحصلت هولندا على ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة مالن من المدافع جولت ناغي فانبرى لها خاكبو هذه المرة وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس ديبوس (45+12).

وتابعت هولندا أفضليتها في الشوط الثاني، وحرمت العارضة فيخهورست من هدفه الشخصي الثاني عندما ردت تسديدته القوية من خارج المنطقة (50).

وتابع ديبوس تألقه بتصديه لتسديدة قوية لمدافع أرسنال الإنكليزي يوريان تيمبر (59).

ووجه دمفرس الضربة القاضية للضيوف بتسديدة "على الطاير" من داخل المنطقة (64).