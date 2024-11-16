امستردام : توقفت مباراة هولندا وضيفتها المجر السبت على ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام ضمن الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، في الدقيقة السابعة للسماح بتدخل طبي طارئ على مقاعد بدلاء الضيوف.

وأوقف الحكم الإسباني خيسوس جيل مانسانو المباراة في الدقيقة السابعة قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لعلاج مساعد مدرب المجر ولاعبه السابق آدم سالاي محجوبا عن الانظار من قبل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالاضافة الى غطاء من القماش المشمع.

وبعد توقف دام حوالي عشر دقائق، تم إجلاء سالاي (36 عاما) على نقالة وسط تصفيق الجمهور واللاعبين.

وبعد التشاور بين اللاعبين المجريين، استؤنف اللعب.

وقال الاتحاد المجري في بيان: "شعر آدم سالاي بالمرض في الدقائق الأولى من مباراة هولندا والمجر، لكن حالته مستقرة وهو واعٍ. قبل دقائق، تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى في أمستردام للفحص".