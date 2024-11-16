تورينو : فاجأ الأميركي تايلور فريتس المصنّف خامسا عالميا الألماني ألكسندر زفيريف الثاني وبطل نسختي 2018 و2021 عندما تغلب عليه 6 3 و3 6 و7 6 (3/7) السبت في تورينو وبلغ المباراة النهائية لبطولة الماسترز "ايه تي بي" الختامية في كرة المضرب.

وأوقف فريتس، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي، ثمانية انتصارات متتالية لزفيريف وضرب موعدا في النهائي الأحد مع الفائز بين الإيطالي يانيك سينر الأول ووصيف بطل العام الماضي والنروجي كاسبر رود السابع اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

ولم يسبق لأي لاعب أميركي ان بلغ النهائي منذ جيمس بلايك في عام 2006، وبات فريتس امام فرصة ان يصبح أول لاعب من بلاده يحرز اللقب منذ النجم بيت سامبراس في عام 1999.

ولم يأتِ فوز فريتس من دون قتال شرس، إذ احتاج لساعتين و20 دقيقة من اجل تحقيق الفوز في عرض مميز نجح فيه بكسر إرسال زفيريف للمرة الاولى هذا الأسبوع، كما وحقّق 32 كرة رابحة.

وحقّق فريتس فوزه الرابع تواليا امام زفيريف جميعها هذا العام معززا تفوّقه في المواجهات المباشرة مع منافسه الى 7 5.

وضمن فريتس ايضا تقدمه في التصنيف العالمي الإثنين الى المركز الرابع حيث سينهي العام للمرة الاولى بين الخمسة الأوائل.

وبعد تفوّقه في المجموعة الأولى 6 3، ردّ زفيريف بالنتيجة ذاتها في الثانية فارضا مجموعة ثالثة حاسمة جاءت صاخبة، إذ حصل اللاعبان على فرصة كسب زمام المبادرة لكنّهما فشلا في استغلال سلسلة من الفرص لكسر إرسال الآخر ففرض التعادل نفسه حتى الشوط الثاني عشر 6 6.

وفي الشوط الفاصل، حافظ فريتس على هدوئه ونجح في كسب النقطة الاولى من إرسال زفيريف وتقدم 2 0 ثم 4 1، لكن الألماني قلص الفارق الى 3 4، قبل ألأن يكسب فريتس نقطتين ويتقدم 6 3 وكسب نقطة ثانية على ارسال الالماني وأنهاه في صالحه 7 3، وضمن صعوده الى النهائي للمرة الاولى في مسيرته بعد بلوغه نصف النهائي في نسخة عام 2022.