مونتيفيديو : سجل مانويل أوغارتي هدفا قاتلا منح الأوروغواي فوزها الأول في خمس مباريات على حساب ضيفتها كولومبيا 3 2، الجمعة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وكانت الأوروغواي بقيادة مدربها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا متقدمة 2 1 في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع، عندما عادلت كولومبيا عبر أندريس غوميس.

لكن بعد الاحتفالات واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، أرسل لاعبو الأوروغواي الكرة إلى داخل المنطقة الكولومبية، فتابعها البديل أوغارتي، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، مسجلا هدف الفوز والأول له مع منتخب بلاده.

واشتعلت مدرجات ملعب سنتيناريو التاريخي باحتفالات الجماهير، بعدما ثأرت الأوروغواي لخسارتها الحافلة بالأحداث أمام كولومبيا 0 1 في نصف نهائي كوبا أميركا في تموز/يوليو الماضي.

بفوزها، تخطت الأوروغواي كولومبيا بفارق الأهداف في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الأرجنتين المتصدرة التي تعرضت لخسارة مفاجئة أمام الباراغواي الخميس.

وتقدمت كولومبيا في الدقيقة 31 من ضربة حرة مخادعة على الجهة اليسرى نفذها خوان فرناندو كينتيرو في شباك الحارس سيرخيو روتشيت البعيد عن مسار الركلة.

عادلت الأوروغواي في الدقيقة 57 من ركلة محظوظة، لعبها عن طريق الخطأ المدافع دافينسون سانشيس في شباك حارسه كاميلو فارغاس.

بيد أن هدف التقدم للأوروغواي جاء من لعبة مدروسة بين مكسيميليان أراوخو وماتياس أوليفيرا، وصلت إلى رودريغو أغيري الذي تابعها في الشباك.

كانت لحظة عاطفية لأغيري (30 عاما) الذي خاض مباراته الدولية الأولى، بعد أن عجزت الأوروغواي عن التسجيل في آخر أربع مباريات ضمن التصفيات.

وفيما كانت الأوروغواي تتجه إلى الفوز، صدمها الضيوف بهدف التعادل لغوميس في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع.

لكن أوغارتي كان له رأي آخر، عندما منح بييلسا فوزا كان في أمس الحاجة اليه، ضمن المجموعة الموحدة التي يتأهل منها أول ستة منتخبات إلى مونديال 2026.

وفي مباراة ذيل الترتيب، تعادلت البيرو مع مضيفتها تشيلي من دون أهداف.

حصلت بيرو على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع، بعد خطأ من فيليبي مورا على جانلوكا لابادولا، بيد ان حكم الفيديو المساعد اعتبر الأخير متسللا.