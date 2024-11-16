ملقة (إسبانيا) : أكد أسطورة كرة المضرب الإسباني رافايل نادال السبت أنه لن يلعب في الأدوار النهائية لمسابقة كأس ديفيس المقررة الأسبوع المقبل في ملقة، إلا إذا شعر بأنه "جاهز".

وقال +رافا+ الذي سيودع ملاعب الكرة الصفراء عقب مسابقة كأس ديفيس، في مقطع فيديو نشره الاتحاد الإسباني للعبة على موقع رابطة اللاعبين المحترفين: "إذا لم أشعر بأنني جاهز، سأكون أول من يتحدث إلى قائد الفريق (دافيد فيرير). أخبرتهم ألا يتخذوا قرارًا بناءً على حقيقة أنه الأسبوع الأخير لي كلاعب كرة مضرب محترف".

وتواجه إسبانيا التي فاز معها نادال بكأس ديفيس خمس مرات (2004، 2008، 2009، 2011، 2019)، هولندا في الدور ربع النهائي ويمكن بعد ذلك أن تواجه ألمانيا أو كندا في نصف النهائي، قبل مباراة نهائية محتملة ضد حاملة اللقب إيطاليا بقيادة يانيك سينر المصنف أول عالميا.

ويحتل نادال حاليا المركز 155 في التصنيف العالمي، ولم يظهر في الملاعب منذ دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف والتي أقيمت على ملعبه المفضل رولان غاروس المتوج عليه 14 مرة بطلا لفرنسا المفتوحة.

أقصي في الدور الثاني في منافسات الفردي بخسارته 4 6 و1 6 أمام منافسه الكبير الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج باللقب لاحقا. خاض منافسات الزوجي الى جانب كارلوس ألكاراس وخرجا من ربع النهائي على يد الأميركيين أوستن كرايتشيك وراجيف رام 4 6 و2 6.

وكان ألكاراس، الثالث عالميا، وصف الجمعة عقب خروجه من دور المجموعات لبطولة الماسترز "أيه تي بي" الختامية في تورينو بخسارته امام الالماني ألكسندر زفيريف، المرحلة النهائية من كأس ديفيس بأنها "واحدة من أكثر البطولات المميزة التي سألعبها في مسيرتي".