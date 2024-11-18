نيويورك : غرّمت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة موزع شارلوت هورنتس لاميلو بول 100 ألف دولار أميركي بسبب تصريحات مسيئة، كما غرّمت مدرب ميلووكي باكس دوك ريفرز ونجم مينيسوتا أنتوني إدواردز أيضا.

وأنزلت الرابطة الأحد العقوبة الأقصى ببول، بسبب تصريحاته الهجومية المناهضة للمثليين في مقابلة اثر فوز فريقه على ميلووكي باكس 115 114 السبت.

وغُرّم إدواردز 35 ألف دولار لقيامه بحركة بذيئة أثناء وجوده في الملعب، وتم توجيه إحداها إلى المدرجات بعد إطلاق صافرات الاستهجان على إدواردز بسبب خطأ هجومي قبل 3:15 دقيقة من نهاية الربع الأول من فوز مينيسوتا 130 126 على ساكرامنتو كينغز الجمعة.

كما تم تغريم مدرب باكس ريفرز بمبلغ مقداره 25 ألف دولار، بسبب انتقادات علنية للتحكيم خلال المؤتمر الصحافي بعد الخسارة امام شارلوت.