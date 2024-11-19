لوس انجليس : وضع ميلووكي باكس حدا لمسلسل انتصارات ضيفه هيوستن روكتس عند خمس مباريات متتالية، وذلك بالفوز عليه 101 100 بفضل سلة في الوقت القاتل من داميان ليلارد الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبدا روكتس في طريقه للعودة من ملعب باكس بانتصاره السادس تواليا والحادي عشر في 15 مباراة، لكن ليلارد قال كلمته بتسجيله سلة الفوز الخامس فقط هذا الموسم لأصحاب الأرض قبل 3.9 ثانية على ختام اللقاء الذي أنهاه بـ18، في عودة موفقة إلى الملاعب بعد غياب لثلاث مباريات متتالية تطبيقا لبروتوكولات الارتجاج الدماغي.

وكان روكتس متخلفا بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، لكنه عاد من بعيد حتى أخذ الأسبقية في بداية الربع الأخير ثم بقي في المقدمة حتى ضربه ليلارد بالسلة القاتلة التي جاءت بعد اعتراض دفاعي (بلوك) حاسم جدا لزميله اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو على التركي ألبيرين شينغون قبل 20 ثانية على النهاية.

وإلى جانب ليلارد ويانيس الذي سجل 20 نقطة مع 14 متابعة، برز بروك لوبيز في صفوف باكس بعدما ساهم بـ27 نقطة مع 10 متابعات و4 اعتراضات دفاعية (بلوك)، فيما كان فريد فانفليت الأفضل في صفوف روكتس بتسجيله 26 نقطة مقابل 21 لجايلن غرين و18 لشينغون، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب الضيوف الهزيمة الخامسة للموسم.

وبعدما بدأ مشواره في ملعبه الجديد بخسارته مبارياته البيتية الأربع الأولى، يبدو أن لوس أنجليس كليبرز اعتاد الآن على شعور اللعب في "إنتويت دوم" الواقع في إنغلوود بكاليفورنيا، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليا بين جماهيره وجاء على حساب جاره غولدن ستايت ووريرز 102 99 بفضل جهود نورمان باول (23 نقطة) وجيمس هاردن (12 نقطة مع 16 تمريرة حاسمة).

وفي المباريات الأخرى، واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بدايته السيئة جدا بتلقيه الهزيمة الحادية عشرة في 13 مباراة وجاءت على يد ميامي هيت 106 89 في لقاء تألق خلاله من ناحية الفائز جيمي باتلر (30 نقطة مع 10 متابعات)، فيما سجل آر دجاي باريت 39 نقطة مع 9 متابعات ليقود تورونتو رابتورز إلى فوزه الثالث فقط للموسم وذلك على حساب إنديانا بايسرز 130 119.