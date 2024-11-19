مانشستر (المملكة المتحدة) : يتجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تمديد عقده مع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، لعام إضافي، وفقا لتقرير نشره موقع "ذي أتلتيك" الثلاثاء.

ومن المفترض أن ينتهي عقد غوارديولا (53 عاما) الذي حقق ستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز وأول دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي منذ وصوله إلى ملعب "الاتحاد" في 2016، بنهاية الموسم الحالي.

وكانت هناك تكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق، خاصة مع المستقبل الغامض الذي يواجهه النادي بسبب جلسة استماع جارية حول 115 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري.

وسبق أن أكّد تيكسي بيغيريستين، مدير الكرة بالنادي وأحد المقربين من غوارديولا، أنه سيغادر منصبه بنهاية الموسم.

وذكر التقرير أن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق، سيوقع عقدا جديدا لمدة عام مع خيار إضافة عام آخر.

يُشار إلى أن غوارديولا وقع تمديداته السابقة لعقوده مع السيتي خلال فترة التوقف الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعود حامل لقب الدوري إلى الملاعب السبت بهدف إنهاء سلسلة الخسائر غير المسبوقة للمدرب الإسباني.

لأول مرة في مسيرته التدريبية، تعرض غوارديولا لأربع هزائم متتالية، حيث يعاني الفريق من غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل، بسبب إصابة في الركبة ستبعده عن الموسم بأكمله.

وتراجع سيتي الثاني بفارق خمس نقاط خلف ليفربول في صدارة الدوري (28 مقابل 23)، بعد هزيمتين أمام بورنموث وبرايتون. كما خسر أمام سبورتينغ البرتغالي 1 4 في دوري أبطال أوروبا وأقصيَ من كأس الرابطة على يد توتنهام.

ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بأحد أكثر المدربين تتويجا في تاريخ كرة القدم سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبي وجماهير سيتي.