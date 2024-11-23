ملقة (إسبانيا) : قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم السبت إنه "من البشع" التكهن بشأن الصحة العقلية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم.

وسجل مبابي (25 عاما) هدفا يتيما فقط في آخر سبع مباريات خاضها مع ريال في جميع المسابقات، على وقع نزاع مالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان وارتباط اسمه بتحقيق في قضية اغتصاب في السويد، وهو ما نفاه النجم الفرنسي.

وعندما سُئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عما إذا كان مهاجم المنتخب الفرنسي يعاني من الضغوطات، قال "يا له من سؤال. ليس لديّ انطباع بأنه يعاني من أي مشكلات من ناحية الصحة العقلية".

وتابع "أراه سعيدا بالتواجد هنا، إذا كان كذلك، فهو لا يظهر ذلك، لكنني أعتقد أن التكهن بمشكلات من هذا النوع أمر بشع بعض الشيء".

وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشان استبعد قائد "الديوك" السابق عن التشكيلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية خلال النافذتين الاخيرتين في شهرين، فغاب عن 4 مباريات.

وعلل ديشان قرار عدم استدعاء مبابي لمواجهتي إسرائيل (0 0) وإيطاليا (3 1) الاخيرتين، قائلا "كان الأمر أفضل بهذه الطريقة".

من ناحيته، أكد أنشيلوتي انه واثق من أن مبابي سيجد طريقه إلى الشباك خارج أرضه أمام ليغانيس المتواضع ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة الأحد.

وأضاف مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الانكليزي السابق "هناك دائما لحظات سيئة، لقد مرّ بها جميع المهاجمين العظماء، لكنه متحفز وسعيد، وهذا كل ما أستطيع رؤيته".