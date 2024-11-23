ميونيخ (ألمانيا) : ردّ الإنكليزي هاري كاين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، على الانتقادات الموجهة اليه، قائلاً انه سيتحدث "في أرض الملعب"، وذلك بعد أن أصبح أسرع لاعب يسجل خمسين هدفا في البوندسليغا.

سجل قائد منتخب إنكلترا ثلاثية (هاتريك) في الشوط الثاني منحت بايرن الفوز الجمعة على ضيفه أوغسبورغ 3 0، وابعدته بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه في الدوري الألماني لكرة القدم.

رفع كاين رصيده إلى 50 هدفا في الدوري في 43 مباراة، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم النروجي إرلينغ هالاند عام 2021، بواقع 50 هدفا في 50 مباراة مع بوروسيا دورتموند.

وكانت ثلاثية "هاتريك" كاين السابعة له في الدوري، منذ قدومه إلى الفريق البافاري في صيف 2023.

اثنان من أهداف كاين الثلاثاء أمام أوغسبورغ تحققا من نقطة الجزاء، رافعا رصيده إلى 25 ركلة جزاء متتالية مع فريقه ومنتخب بلاده في مختلف المسابقات، منذ إهداره ركلة ثمينة جدا أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2022.

وتحقق هذا الرقم بعد انتقادات تعرض لها ابن الحادية والثلاثين، مع مطالبة البعض في إنكلترا في منح أولي واتكنز، مهاجم أستون فيلا، موقعا أساسيا على حسابه في المنتخب.

كاين الذي انتُقد بسبب أدائه الباهت في كأس أوروبا 2024، قال لمراسلين إنه "معتاد على هذا الأمر الآن"، مضيفا انه يملك "الخبرة بما يكفي لمعرفة تداعيات أن يكون اللاعب بين أفضل اللاعبين وأفضل المهاجمين".

أضاف انه يشعر "بأفضل فترة في مسيرتي"، مضيفا "كل ما اهتم به هو الحديث في أرض الملعب، على غرار الليلة".